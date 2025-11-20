“Tiene que acercarse al norte”: el llamado de Vlado Mirosevic a Jeannette Jara

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el diputado y senador electo del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, abordó el escenario electoral de cara al balotaje. Así, instó a la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, a enfocarse en la zona norte del país, donde el exabanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, consiguió un importante respaldo.

Para el oficialismo, la carrera presidencial pareciera tener un horizonte claro: el norte del país. Con regiones en las que Franco Parisi se impuso tanto a la carta oficialista como a José Antonio Kast (PRep), el electorado podría marcar la diferencia en segunda vuelta.

“En el norte hay una sensación de abandono. Una sensación de que el norte le entrega mucho al país y que eso no es recíproco. Y que en general, a nivel de Estado, no me refiero a un gobierno en particular, ha mirado poco al norte y hay una sensación de desidia con nuestros territorios”, reflexionó el parlamentario.

En ese sentido, aseguró que candidatos fuera de los partidos tradicionales, como Parisi, logran imponer sus ideas en esas zonas. “Porque toca una fibra, una tecla. Hay que mirar hacia el norte, con decisión. Y eso tiene que ser una política de Estado, sobre todo en las zonas extremas. Es un voto en alguna medida de protesta”, expresó Mirosevic.

Mirosevic descartó que el sentimiento de abandono de parte de la población nortina se originara en el gobierno de Gabriel Boric, sino que es de “larga data”.

“Jeannette Jara tiene que acercarse al norte. Tiene que ofrecer que el país va a tener una relación recíproca con el norte”, analizó el diputado oficialista, recalcando que “hay capas medias esperando una propuesta super concreta de un gobierno”.

Acerca de la estrategia para sumar votos por parte de la candidata oficialista y los ajustes en su programa para lograrlo, el congresista se mostró a favor de los gestos de Jara a otras candidaturas. “A mi me parece muy interesante lo que está haciendo Jara (…) porque hay cosas que uno puede compartir con otras candidaturas. Obviamente el grueso de la propuesta de Matthei no la compartimos, pero hay cosas que se pueden tomar de ahí. Lo mismo pasa con Parisi, creo que hay cosas interesantes en Mayne-Nicholls”, aseguró, destacando el gesto “de amplitud” de Jara.

En cuanto a los temas de discusión en la carrera presidencial y las propuestas sociales, el diputado llamó a recordar “quienes han estado totalmente en contra de todas estas ideas”.

“Siempre han estado en contra de la educación gratuita, siempre han estado en contra de la PGU. Ahora se visten como que son partidarios de la PGU, no lo son. La bancada republicana se abstuvo completa para aumentarla a $250 mil pesos. Y lo hicieron solo porque no quisieron quedar mal, pero no la apoyaron. Johannes Kaiser votó en contra de aumentar la PGU. Entonces, es gente que no cree en ninguna fórmula, en ningún antídoto, para hacerse cargo de las desigualdades”, criticó Mirosevic.

El senador electo si bien reconoció que la principal preocupación ciudadana es la seguridad, la inmigración y la economía, destacó que “las desigualdades los chilenos la tienen super presente en su vida diaria“. Por lo mismo, enfatizó que es “obligación” de la clase política “ofrecer una fórmula para que este país se encamine al desarrollo haciéndose cargo” de aquello.