Comando de Jara corta vínculos con Balbi El Chamako tras revelarse causa por violencia intrafamiliar

El comando de campaña de la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara confirmó este viernes la salida del artista urbano Balbi El Chamako de su equipo de embajadores, tras conocerse que mantiene una causa vigente por violencia intrafamiliar (VIF).

Según Radio Bío Bío, el cantante, cuyo nombre real es Patricio Ignacio Oñate Herrera, fue imputado en diciembre de 2024 por dicho delito y enfrentará un juicio abreviado el próximo 1 de diciembre.

En una declaración pública, el equipo señaló: “Hemos tomado conocimiento de eventuales antecedentes judiciales vinculados a quien sería uno de los embajadores de esta campaña, el artista urbano Balbi El Chamako”.

Asimismo, precisaron que “lo que corresponde en este caso es que el proceso continúe y se esclarezca lo denunciado”. A raíz de estos antecedentes, añadieron que “en virtud de lo anterior, el artista no formará parte del equipo de embajadores de esta campaña”.

La decisión se produce pocas horas después de que Jeannette Jara presentara una amplia renovación de su comando en un acto realizado en Londres 76. Este rediseño incluyó la incorporación del exministro Francisco Vidal como nuevo vocero y la designación de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, como jefa de campaña.

La reestructuración sumó más de 40 figuras del ámbito político, cultural, académico y deportivo, quienes actuarán como embajadores del programa de la candidata en distintos territorios. Entre los nombres que destacan se encuentran la astrónoma Tere Paneque, el humorista Coronel Valverde, la filósofa Diana Aurenque, el actor Erto Pantoja y deportistas como Rodrigo “El Polaco” Goldberg.

Balbi El Chamako no es ajeno a la atención mediática por otros hechos policiales. En diciembre de 2023 fue víctima de un secuestro y, exactamente un año después, sufrió un turbazo en su domicilio ubicado en calle Río de Janeiro.