Diputado Becker (RN) a Conaf por tragedia en Torres del Paine: "La explicación agrava la falta"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, se refirió a la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, que tuvo como resultado cinco turistas extranjeros fallecidos. Los diputados de su partido oficiaron a Contraloría para que realice un sumario en contra del Ministerio de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Desde Conaf confirmaron que en el sector donde fallecieron las víctimas no había guardaparques ese día por motivo de las últimas elecciones y que la posibilidad de un relevo se complicó por la ubicación. El parlamentario calificó la explicación como “bastante infantil y a la cual nos tiene bastante acostumbrados este Gobierno, con todo cariño y respeto, pero es una explicación infantil.

“Los guardaparques si tienen derecho a ir a votar, pero habrá algún sistema de relevo o habrá algún sistema para informar que en ese día no se va a hacer trekking porque no tenemos los controles respectivos, pero ¿cómo va a ser posible que el lugar quede absolutamente abierto o disponible sin la supervisión de nadie que tenga la expertise para determinar en qué momento se puede o no hacer trekking?”, cuestionó.

En ese sentido, sostuvo que la explicación de la Corporación Nacional Forestal “agrava la falta y yo creo que en este caso no hay ninguna que sea razonable“.

Según Becker, este accidente pone en entredicho la seguridad, por lo tanto, las futuras visitas que pueda recibir Torres del Paine, “el lugar más visitado de nuestro país por el turismo (…) nuestro país queda absolutamente desprestigiado a propósito de no tomar las medidas adecuadas para que las personas que vienen a hacer este tipo de actividades, de senderismo o trekking, tengan la seguridad correspondiente para poder realizarlas sin ningún tipo de contratiempo y en ese sentido creo que Contraloría tiene que tomar la las medidas”.

Respecto a si el director de Conaf debiera asumir responsabilidades políticas y dar un paso al costado, el diputado respondió que: “Debió dar un paso al costado hace cuatro años, quizás, que no tiene ni idea de dónde está haciendo su trabajo, pero lo que nosotros le estamos pidiendo a la Contraloría es que se determinen responsabilidades administrativas y, si eventualmente existen, responsabilidades penales con el propósito de que se entregue la información a los tribunales, donde corresponde”.