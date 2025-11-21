Diputados electos del PDG: "Nadie es dueño de los votos más que la misma gente"

Los 14 diputados electos del Partido de la Gente (PDG) se refirieron a las últimas elecciones y reiteraron que se realizará una consulta para determinar la postura de la colectividad ante la segunda vuelta.

A través de un comunicado, señalaron que “frente al escenario de segunda vuelta presidencial y considerando el histórico respaldo que recibió en las urnas nuestro candidato Franco Parisi y nuestro proyecto político en todo Chile, reafirmamos que el PDG es, y seguirá siendo, un movimiento independiente de los extremos políticos, nacido desde y para la gente”.

“No somos parte de la clase política tradicional, somos la fuerza “outsider” que se levanta desde los dolores y anhelos de la gente común”, indicaron.

Asimismo, los parlamentarios electos afirmaron que su compromiso “es con la clase media que sostiene este país, con los trabajadores, con los emprendedores, con quienes han sido excluidos por décadas de las decisiones que definen su propio destino”.

Junto con ello, anunciaron que la postura del partido ante la segunda vuelta “no será tomada en oficinas cerradas ni en negociaciones entre cuatro paredes. Será nuestra familia PDG quien manifestará su postura”.

“Estas votaciones serán una radiografía democrática de nuestro partido y que nadie es dueño de los votos más que la misma gente, pero nosotros como bancada electa y representantes de nuestro PDG respetaremos íntegramente la decisión que emane de esa consulta”, añadieron.

Finalmente, recalcaron que “el PDG nació para devolverle el poder a la gente. Y ese principio no se negocia”.