El 65° Abierto Los Leones reunirá a las principales figuras del golf sudamericano

El Club de Golf Los Leones será escenario este fin de semana de uno de los eventos más tradicionales del deporte nacional: el 65° Abierto Los Leones, certamen categoría A válido para el Ranking Nacional Oficial (RNO) y el Ranking Mundial Amateur (WAGR). Con una bolsa de US$ 55.000 en premios para profesionales y entrada liberada para todo público, la competencia se desarrollará entre el 21 y 23 de noviembre, reuniendo a más de 120 golfistas de Sudamérica.

Entre las principales figuras destaca el argentino Alejandro Tosti, conocido por su personalidad en el circuito y recordado por su peculiar celebración tras un hoyo en uno durante una práctica previa a The Players Championship, cuando decidió lanzarse al agua para festejar. Él encabeza el grupo de golfistas sudamericanos que animarán el torneo, junto a su compatriota Leandro Marelli.

La delegación chilena también promete protagonismo con nombres de experiencia internacional como Felipe Aguilar, quien cerró su temporada debut en el PGA Tour Champions con una sólida segunda ronda, además de Agustín Errázuriz, Carlos Bustos y Gabriel Morgan, todos con buenas actuaciones recientes en el Q-School del DP World Tour.

El torneo, auspiciado por Banchile Inversiones, se disputará bajo la modalidad stroke play a 54 hoyos, con categorías para profesionales y aficionados, tanto en damas como en varones, además de divisiones por edad que incluyen desde Pre Juveniles hasta Pre Senior.

La organización destacó que este evento representa una oportunidad única para disfrutar del mejor golf sudamericano, especialmente por su entrada liberada. Para muchos asistentes será también la posibilidad de recorrer uno de los clubes más tradicionales de Santiago, con más de 100 años de historia y considerado uno de los pulmones verdes más importantes de la capital.

Además de la competencia, los visitantes podrán acceder a una experiencia familiar completa gracias a activaciones y actividades de los auspiciadores: Lynk&Co y Riddara exhibirán vehículos; Thermomix ofrecerá limonada gratuita; y Rebels realizará un fitting de putter, entre otras propuestas.

El ingreso será por el acceso lateral del sector tenis (Av. Presidente Riesco 3700). La organización recomienda asistir con bloqueador solar, sombrero o jockey, y recuerda que por tratarse de un evento deportivo no se permite el ingreso de mascotas.