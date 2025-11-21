Jeannette Jara reordena su comando y apuesta por Francisco Vidal como vocero

Desde la sede de su comando en Londres 76, la candidata presidencial Jeannette Jara presentó la nueva estructura de su equipo de campaña, marcada por la designación del exministro Francisco Vidal en el cargo de vocero y por el nombramiento de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, como jefa de campaña.

Esta reestructuración forma parte de un rediseño de mayor alcance que integra a más de cuarenta nuevas figuras, las cuales provienen de los ámbitos político, cultural, académico y deportivo. Su función será la de actuar como embajadores para llevar el programa de la candidata a los distintos territorios del país.

La nómina de nuevos apoyos incluye, en el plano político, a los diputados Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri y Gonzalo Winter. A ellos se suman la senadora electa Beatriz Sánchez, la exalcaldesa y diputada electa Irací Hassler, la diputada Ana María Gazmuri y el senador Pedro Araya, entre otros.

El equipo se ve reforzado además con la incorporación de personalidades como la astrónoma Tere Paneque, la filósofa Diana Aurenque, el actor Erto Pantoja y varios deportistas de renombre, completando así un diverso grupo de embajadores para la campaña.

Coordinadores regionales

Gobernador José Miguel Carvajal.

Gobernador Ricardo Díaz (reconfirmado como coordinador regional).

Yasna Provoste.

Daniella Cicardini.

Alcalde de Coquimbo, Ali Manuel Manouchehri.

Senador Gastón Saavedra.

Senador Ricardo Celis.

Gobernador Luis Cuvertino.

Sociedad Civil

Tere Paneque.

Felipe Ríos.

Balbi El Chamaco.

Paola Méndez.

Luis Solis.

Rodrigo Pon.

Humberto Solar (Pymes).

DJ Black.

Coronel Valverde.

Eliana Albasetti.

Alejandra Costamaña.

Diana Aurenque.

Erto Pantoja.

Claudio Arredondo.

Klaudia Kemper.

Mariel Bravo.

Verónica Baeza.

Tania González.

Ricardo Villarroel.

Marcos Illesca.

Guillermo Gómez (Fetramin).

Thiare Vilarroel.

Gastón Antonio Lapierre (Empresas de servicios del aeropuerto).

Carlos Campos Riquelme.

Cecilia Urzúa.

Nadia Carrillo Zambrano.

Coordinación de voluntarios

Gonzálo Winter.

Ignacio Achurra.

Ana María Gazmuri.

Dirigenta de juventudes evangélicas