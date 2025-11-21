Justicia para Milton Domínguez: exmarinos recibieron hasta 16 años de cárcel por homicidio calificado

Dos exmarinos fueron condenados este jueves por el homicidio calificado de Milton Domínguez, una persona migrante de nacionalidad colombiana de 61 años. Los acusados, identificados con las iniciales S.P.N. y C.G.S., recibieron penas de 16 años y 10 años y un día de presidio, respectivamente, las cuales deberán cumplir de forma efectiva.

El crimen ocurrió cuando la víctima, un hombre que vivía en las calles y se desplazaba con la ayuda de dos muletas debido a la amputación de una pierna, fue agredido por el personal de la Armada.

Los hechos se remontan al viernes 19 de mayo de 2023, alrededor de las 5.00 horas, en la intersección de calles Bolívar con Ramírez. Según lo acreditado en el juicio, los condenados, junto a otros dos funcionarios de la Armada que se encontraban en comisión de servicio y en condición de franco, sostuvieron una discusión con Domínguez. Durante el altercado, uno de ellos empujó a la víctima, provocando su caída al suelo. Acto seguido, el acusado S.P.N., lo agredió con sus propias muletas y lo golpeó repetidamente con los pies en la cabeza y el cuerpo. Mientras esto ocurría, otro de los sujetos que lo acompañaba también lo golpeó en la cabeza, y el acusado C.G.S. lo golpeó con un cinturón en la parte superior del cuerpo.

Como consecuencia de la violenta golpiza, Milton Domínguez sufrió múltiples fracturas y fue trasladado al Hospital Regional de Iquique. Domínguez falleció en la mañana de ese mismo día a causa de un traumatismo craneoencefálico cerrado, compatible con golpe con objeto contundente. Su deceso se produjo en 2023, en vísperas del desfile de conmemoración del 21 de Mayo.

Durante el proceso judicial, el fiscal de delitos violentos a cargo de este caso, Francisco Almazán, presentó los testimonios de testigos, funcionarios de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI que realizaron las diligencias investigativas, así como el informe del perito del Servicio Médico Legal que confirmó la causa de la muerte.

Respecto a la sentencia, el fiscal Almazán manifestó que “estamos conformes con las penas otorgadas por el tribunal considerando que ambos acusados tenían irreprochable conducta anterior, pero también teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y las acciones desarrolladas por cada uno”. Los acusados fueron formalmente condenados por la Fiscalía de Iquique por este crimen.