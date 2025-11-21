Ministra Toro llama a aprobar proyecto de ley de Cuidados: “Cuesta entender porque algunos todavía se oponen”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, se refirió al avance legislativo del proyecto de ley de Cuidados, que busca crear el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, una de las iniciativas insigne del Gobierno en materia de derechos sociales.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la secretaria de Estado entregó su visión acerca del avance del proyecto. “Dio un paso bien importante porque fue aprobado en la comisión de Hacienda del Senado, así que ahora lo único que queda en segundo trámite constitucional es la votación en la Sala. Con eso ya pasaría a tercer trámite y creo que podríamos en un breve tiempo tener una ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, para que nada de estas políticas públicas retroceda”, señaló.

Sobre los plazos para que se logre despachar este proyecto antes de terminar el período parlamentario actual, la ministra Toro expresó que “estoy confiada en que sí”. “He visto una muy buena disposición de todos los sectores políticos. Lamentablemente no ha sido unánime pero sí ha sido bastante mayoritaria la aprobación en ambas cámaras”, aseguró, recalcando que “cuesta entender porque hay algunos que todavía se oponen”.

“Sería difícil entender que la ley no se apruebe. Hay diferencias en algunos temas, se plantearon en la comisión de Hacienda. Pero para eso está la discusión en el Congreso, se pueden presentar indicaciones, pero lo que no debería suceder es que se retrase y se impida el debate”, manifestó la autoridad.

En esa línea, la ministra resaltó la realización de la Campaña Chile Cuida 2025. “Tiene como objetivo visibilizar el tema e invitar a las personas que no lo han hecho a inscribirse en el Registro Social de Hogares. Hoy día estamos hablando del tema porque se ha visibilizado principalmente por las cuidadoras, hemos avanzado muchísimo en políticas públicas durante este gobierno pero porque está en debate”, destacó Toro.

Por otro lado, la ministra Toro abordó los resultados de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia 2024. El sondeo siguió durante 14 años a más de 10 mil niños, encuestándolos desde 2010. “Hay mucho dato que se puede ir a mirar en mucho detalle para ir viendo como va cambiando el desarrollo de los niños. Qué factores inciden, donde tenemos que atender brechas o trayectorias que cambian, o desigualdades que persisten”, detalló.

“En la adolescencia, yo quisiera destacar cuestiones que tienen que ver con el bienestar y la salud mental. Hay algunos datos preocupantes que coinciden con lo que los propios adolescentes en general nos señalan en distintas instancias. Pero que habla de que más de un 25% de los adolescentes tiene síntomas moderados o severos de depresión o ansiedad”, relató la ministra.

Entre los resultados, la autoridad hizo énfasis en las brechas por género que detectaron. “Se mide con la vida familiar, con los amigos, con la experiencia en el colegio, consigo mismos, con el barrio en el que viven. Y en todas las áreas las mujeres declaran una menor satisfacción que los hombres”, comentó.