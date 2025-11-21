Ministra Vallejo y nota de protesta a EEUU: “Ser patriota significa no aceptar nunca la injerencia"

En un hecho que marca un punto de tensión en la relación bilateral, el Gobierno de Chile, a través de su Cancillería, presentó una nota de protesta formal a los Estados Unidos, tras las declaraciones del embajador de ese país, Brandon Judd, quien se refirió de manera crítica al Presidente Gabriel Boric y al proceso político nacional.

La medida fue anunciada este viernes por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien calificó los dichos del diplomático estadounidense como “inapropiados” y “desafortunados”.

“Creemos que, además, sus expresiones respecto del proceso político nacional representan una intervención en asuntos internos de nuestro país”, sostuvo el canciller, añadiendo que estas declaraciones “no contribuyen a una relación constructiva” basada en el respeto mutuo.

¿Qué dijo Brandon Judd?



En su visita a Chile, el embajador Judd aseguró sentirse “decepcionado” del Presidente Gabriel Boric, debido a las diversas criticas que el Mandatario ha realizado a la política medioambiental del presidente Donald Trump en foros internacionales.

“Criticar a los Estados Unidos sobre temas ambientales, cuando somos uno de los líderes del mundo en lo que tiene que ver con todo lo que sucede con los temas ambientales, es muy decepcionante, y muestra cómo ha caído la relación”, afirmó Judd.

El embajador fue más allá, sugiriendo que estas críticas perjudican a Chile: “Queremos poder, de nuevo, traer a Chile los negocios de Estados Unidos, pero si un presidente de un Estado va a criticar al país que quiere traer negocios, va a hacer que sea mucho más difícil. Todo lo que hace es dañar al pueblo de Chile“.

Camila Vallejo: “Chile es un país soberano”

Horas después del anuncio del canciller van Klaveren, la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, se refirió al conflicto diplomático a través de su cuenta de X y respaldó la decisión de presentar la nota de protesta.

“Chile es un país soberano que exige y entrega respeto al mundo”, declaró la ministra secretaria general del Gobierno de Chile. “Ser patriota significa no aceptar nunca la injerencia en nuestros asuntos internos, menos para incidir en nuestros procesos electorales”.

La portavoz agregó que la medida habla de una diplomacia que “actúa con rigor, seriedad, y haciendo valer el respeto a Chile como país libre”. “Lo señalado por el canciller debiese representarnos a todos”, aseveró.

Pese a la firmeza de la protesta, el canciller Van Klaveren aclaró que “obviamente se mantienen relaciones normales con Estados Unidos” y que el gobierno espera “avanzar en las distintas áreas en que estamos efectivamente trabajando”, dejando la puerta abierta a una solución diplomática al desencuentro.