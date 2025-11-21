Presidente Boric: "Hasta el 11 de marzo este Gobierno va a seguir trabajando"

En el marco de un nuevo Consejo de Gabinete, el Presidente Gabriel Boric reiteró el compromiso de que el Gobierno seguirá trabajando hasta que llegue el momento de que asuma la nueva administración.

Tal pronunciamiento, se dio luego de que abordara las elecciones presidenciales y parlamentarias del pasado domingo, un proceso en que aseguró, se volvió a mostrar “la solvencia institucional chilena”.

“Creo que tenemos que destacar que en Chile tenemos procesos electorales que son rápidos, que son confiables, que son eficientes, y que la democracia chilena es digna de orgullo y que debemos cuidarla día a día”, destacó.

Sobre el rol del Gobierno, Boric afirmó que: “Hasta el 11 de marzo, a las 12 del día, este Gobierno va a seguir trabajando firme para cumplir sus compromisos y para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas”.

En esa línea, el Mandatario mencionó la tramitación de la Ley de Presupuesto, el proyecto de fin del CAE, el de la Sala Cuna para Chile, la Ley de Seguridad Municipal y también otras acciones de gestión como la preparación para la temporada de incendios y los avances del Plan de Emergencia Habitacional.

“He estado siguiendo de cerca con el ministro (Carlos) Montes el avance del Plan de Emergencia Habitacional, que realmente es destacable, porque ya vamos en una cifra cercana a la meta y en donde pese a todas las adversidades —y en particular las dificultades que ha tenido el sector de la construcción para reactivarse— el ministro Montes con todo su equipo ha logrado sacar adelante un plan que le cambia la vida a la gente”, relevó.

Además, Boric se refirió a la intensa agenda internacional que tuvo este mes y que incluyó su viaje a Corea, para participar en el encuentro de la APEC; a Brasil, en el marco de la COP 30 y también el cambio de mando en Bolivia.

El Jefe de Estado señaló que ha seguido en contacto con el recién asumido, Rodrigo Paz, “para fortalecer nuestras relaciones bilaterales que durante demasiado tiempo, siendo países hermanos, siendo países fronterizos, han estado por bajo el nivel que se requiere y que nuestros pueblos merecen”.

En tanto, Boric adelantó el viaje que realizará la próxima semana a la Región de Magallanes, específicamente el sector sur de Tierra del Fuego, “para ver en terreno las obras de conectividad que allí se están realizando” e inaugurar “obras en materia de transporte, de salud y de conectividad”.