Senado acelera discusión del Presupuesto 2026 y revierte la mayoría de los rechazos provenientes de la Cámara

Previo a su llegada al Senado, el proyecto de ley de Presupuesto sorteó dos intensas jornadas en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se aprobó el 58% de las indicaciones sustitutivas ingresadas por el Gobierno. Sin embargo, 14 partidas fueron rechazadas, entre ellas las de Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Minería, Energía, Medio Ambiente, Deporte, Gobiernos Regionales y Seguridad Pública.

Pese a ese escenario adverso, el Ejecutivo no ha sufrido hasta ahora ningún revés en el Senado , y diversas partidas previamente rechazadas han sido aprobadas gracias a acuerdos transversales.

Durante la jornada de este jueves se aprobaron los presupuestos del Servel, Bienes Nacionales, Ministerio Público, Ciencia y Agricultura.

Este viernes, en tanto, el Senado despachó los erarios de los ministerios de la Mujer, Justicia y Derechos Humanos, Transporte y Telecomunicaciones, Trabajo, Deporte, Minería, Segpres, Segegob, Energía, Presidencia de la República, Obras Públicas y Defensa. Además, también aprobó la del Poder Judicial.

Muchas de estas partidas habían sido rechazadas en la Cámara Baja. Por lo tanto, la aprobación en el Senado es clave, ya que si ambas cámaras rechazaban una partida, solo podrían financiarse las obligaciones legales mínimas de cada cartera.

El plazo para presentar indicaciones a las partidas que aún restan está abierto hasta mañana sábado. Las discusiones más complejas, entre ellas Educación y Salud, quedaron fijadas para el lunes a partir de las 10 de la mañana, en una sesión convocada hasta su total despacho.

Una vez concluido el debate en el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados para su votación final. Si es aprobado sin objeciones, podrá convertirse en ley. Si persisten discrepancias, se deberá constituir una nueva Comisión Mixta, lo que podría ocurrir a finales de la próxima semana.

El plazo límite para despachar el Presupuesto 2026 es el 29 de noviembre.