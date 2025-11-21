Team Chile dará el primer paso rumbo a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028

El Team Chile ya tiene lista su delegación para los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, evento que se desarrollará entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre y que marca el arranque formal del ciclo olímpico hacia Los Juegos de Los Ángeles 2028. El país viajará con 297 deportistas, de los cuales 171 son varones y 126 mujeres, en una de las delegaciones más numerosas que ha llevado a un evento bolivariano.

Entre los nombres destacados aparece la tenimesista Tania Zeng, de 59 años, la deportista de mayor experiencia del equipo y olímpica en París 2024. En el extremo opuesto está la skater Ignacia Muñoz, de 13 años, la atleta más joven de todo el contingente. La histórica nadadora Kristel Köbrich también estará presente y alcanzará un hito inédito: 21 participaciones en megaeventos, desde su debut en los Suramericanos de 2002.

El Comité Olímpico informó que la delegación tendrá un promedio de edad de 25 años, competirá en 31 deportes y enfrentará a representantes de 17 países, entre ellos Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Jamaica y República Dominicana. Además, 13 deportistas compitieron recientemente en los Juegos Olímpicos de París, reforzando la presencia de atletas de nivel mundial.

En este contexto, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, anunció que la esgrimista Arantza Inostroza y el tirador Héctor Flores serán los abanderados de la delegación en Lima. “Esta competencia es el primer paso para todos los deportistas chilenos que aspiran a clasificar a Los Ángeles 2028”, señaló Mujica al destacar el rol simbólico de ambos atletas.

Inostroza, especialista en florete, llega al evento como la única esgrimista chilena que compitió en los Olímpicos recientes, además de acumular medallas en Bolivarianos, Suramericanos y Panamericanos específicos. Por su parte, Flores, número cinco del ranking mundial de escopeta, suma cuatro medallas en Copas del Mundo, incluyendo dos oros, y una temporada donde alcanzó cuartos lugares en las etapas de Buenos Aires y Lima, siempre trabajando junto a la campeona olímpica Francisca Crovetto.

Para el Team Chile, la cita en Ayacucho y Lima representa mucho más que un evento regional: es el inicio de un proceso que buscará instalar a nuevas generaciones y consolidar a los atletas con proyección olímpica, en un calendario que comienza a definir el rumbo hacia 2028.