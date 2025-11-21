Tras declaraciones de embajador Brandon Judd: Chile presenta nota de protesta a Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, anunció este viernes que Chile presentará una nota de protesta a Estados Unidos, por las declaraciones de su embajador, Brandon Judd.

El representante diplomático, que llegó recientemente a nuestro país, aseguró sentirse “decepcionado” del Presidente Gabriel Boric, luego de que este criticara en diferentes foros internacionales la política medioambiental del presidente norteamericano, Donald Trump.

“Criticar a los Estados Unidos sobre temas ambientales, cuando somos uno de los líderes del mundo en lo que tiene que ver con todo lo que sucede con los temas ambientales, es muy decepcionante, y muestra cómo ha caído la relación”, afirmó Judd, a lo que agregó que Boric estaría “dañando al pueblo de Chile”.

“Queremos poder, de nuevo, traer a Chile los negocios de Estados Unidos, pero si un Presidente de un Estado va a criticar al país que quiere traer negocios, va a hacer que sea mucho más difícil. Todo lo que hace es dañar al pueblo de Chile“, insistió.

El canciller Van Klaveren, por su parte, indicó que se entregó la nota de protesta “por el tenor de estas declaraciones, al encargado de negocios de los Estados Unidos como corresponde desde el punto de vista formal”.

“La verdad, es que nos parece que las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos son inapropiadas y son desafortunadas. Creemos que, además, sus expresiones respecto del proceso político nacional representan una intervención en asuntos internos de nuestro país”, sostuvo.

El ministro de Estado señaló que desde el Gobierno lamentan “mucho esta situación, porque vemos a Estados Unidos como un país amigo y nos interesa mantener la mejor relación posible, obviamente desde el punto de vista del respeto mutuo y también de la dignidad nacional. Desde ese punto de vista, creemos que esas declaraciones realmente no contribuyen a una relación constructiva”, recalcó.

De todas maneras, Van Klaveren aclaró que “obviamente se mantienen relaciones normales con Estados Unidos y esperamos avanzar en las distintas áreas en que estamos efectivamente trabajando”.