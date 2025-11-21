Trump recibirá en la Casa Blanca a Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York

El esperado primer encuentro cara a cara entre el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente Donald Trump tendrá lugar este viernes en la Casa Blanca, un encuentro que, según Mamdani, fue solicitado por él mismo. Esta reunión, programada para las 15:00 (hora de Miami), representa una oportunidad para establecer una relación de trabajo entre el Gobierno federal y el nuevo líder de la ciudad más poblada del país, aunque se desarrolla en un clima de enormes tensiones políticas.

Tras lograr una victoria decisiva con más del 50 % de los votos en una campaña centrada en los problemas de la clase trabajadora, Mamdani se preparó intensamente para la cita. Dedicó gran parte del jueves a conversaciones telefónicas con figuras como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer; el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; y el reverendo Al Sharpton, para analizar la mejor manera de abordar la reunión y comunicarse con Trump, según informó un asesor de su equipo de transición. También mantuvo contacto con Robert Wolf, exdirector ejecutivo de UBS Americas y conocido aliado del expresidente Barack Obama.

El encuentro entre el líder del movimiento MAGA y el socialista democrático ha estado marcado por las críticas públicas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el jueves a los periodistas: “Es muy significativo que mañana tengamos a un comunista en la Casa Blanca, porque es a quien el Partido Demócrata eligió como alcalde de la ciudad más grande del país”.

Esta afirmación repite una estrategia de campaña de Trump, quien durante la contienda electoral instó a los votantes de su ciudad natal a apoyar al exgobernador demócrata Andrew Cuomo en lugar del candidato republicano. Cabe señalar que Mamdani ha declarado que no es comunista, desmintiendo así las afirmaciones de la Casa Blanca.

Previo a la reunión, Mamdani se mostró enfocado en los temas de su agenda. “Para mí, no se trata de mí, no se trata de una relación con un individuo. Se trata de una relación entre la ciudad de Nueva York y la Casa Blanca”, indicó el alcalde electo a los periodistas el jueves.

Sugirió que la asequibilidad sería el tema central de las discusiones del viernes, afirmando: “Considero esta reunión una oportunidad para exponer mis argumentos. Y, francamente, los expondré ante cualquiera, como lo hemos hecho durante la campaña, y ahora que seré el próximo alcalde de esta ciudad, me corresponde asegurarme de no escatimar esfuerzos para lograr que esta ciudad sea más asequible”.

Entre sus promesas de campaña se incluyen medidas para que los autobuses públicos sean gratuitos, abrir supermercados gestionados por el Gobierno, congelar el alquiler para un millón de inquilinos con rentas estabilizadas y crear el primer programa universal de cuidado infantil de la ciudad.

Las encuestas a pie de urna de CNN revelan un panorama electoral complejo. Mientras que el 27 % de los votantes en las elecciones a la alcaldía aprobaba la gestión de Trump, frente al 70 % que la desaprobaba, existe una intersección notable: el 10 % de los votantes de Trump en 2024 apoyaron a Mamdani este año. Aunque la mayoría de los votantes en esta ciudad de clara mayoría demócrata (el 58 %) afirmó que Trump no influyó en su voto, un 32% declaró haber votado expresamente para manifestar su oposición al presidente.

Por su parte, Trump ha reiterado su amenaza de suspender la financiación federal para Nueva York si Mamdani ganaba, una advertencia que repitió al día siguiente de los comicios. En declaraciones a Bret Baier de Fox News, el presidente ofreció un atisbo de cordialidad al afirmar: “Estoy muy dividido, porque me gustaría que al nuevo alcalde le fuera bien, porque amo Nueva York. De verdad amo Nueva York”.

No obstante, también comentó sobre el discurso de victoria de Mamdani: “Me pareció un discurso muy airado, sin duda dirigido hacia mí. Y creo que debería ser más amable conmigo. Ya sabes, soy yo quien tiene que aprobar muchas cosas que le llegan, así que empieza con mal pie”.

La secretaria Leavitt interpretó la reunión como un reflejo de la disposición de Trump a “reunirse con cualquiera y hablar con cualquiera”. Sin embargo, cuando se le preguntó si el presidente podría abandonar su amenaza de recortar los fondos federales, se negó a responder. Además, señaló que la ciudad se está volviendo “mucho más de izquierda de lo que creo que este presidente jamás anticipó en sus muchos años viviendo en Nueva York”.

Este encuentro no solo tiene implicaciones inmediatas, sino que también proyecta sombras sobre el futuro político. Mamdani podría convertirse en un rival de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026 para Trump y su partido.

Mientras el presidente saliente ha centrado sus ataques en figuras como el expresidente Joe Biden y la exvicepresidenta Kamala Harris, el alcalde electo, que asumirá el cargo el 1 de enero, podría transformarse en su nuevo blanco principal. Por otro lado, el vicepresidente J.D. Vance, quien posiblemente tenga ambiciones políticas más elevadas, mostró su desinterés en la reunión del viernes, bromeando el jueves en un evento de Breitbart News: “Puede que tenga un virus estomacal”.

Vale la pena destacar que la reunión de Mamdani con el presidente se produce antes de lo habitual, ya que el alcalde electo aún no ha asumido el cargo. En precedentes similares, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se reunió con Trump en el Despacho Oval en mayo de 2015, y el exalcalde Bill de Blasio lo hizo en la Torre Trump poco después de la primera elección del republicano en 2016.

Gloria Pazmino y Edward-Isaac Dovere, de CNN, contribuyeron a este informe.