Por posible intento de fuga: arrestan a Jair Bolsonaro tras quitarse su tobillera de localización

Este sábado arrestaron en Brasilia al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como una medida preventiva para evitar una posible fuga, pues la Policía Federal de dicho país constató que se había quitado la tobillera de localización.

Bolsonaro, que se encontraba en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto, fue trasladado a la Superintendencia de la Policía Federal tras ser detenido en su domicilio en torno a las 6:00 horas de la mañana.

Riesgo de fuga y violación del seguimiento electrónico

La Policía Federal destacó en un comunicado que la medida se llevó a cabo para evitar una posible fuga, facilitada por un plan de la “organización criminal” que utilizaba “técnicas militares”.

“La organización criminal ha elaborado un plan utilizando técnicas militares con el objetivo de garantizar la fuga de Jair Bolsonaro (…). El tumulto en los alrededores de la residencia del condenado podría crear un ambiente propicio para su fuga, frustrando la aplicación de la ley penal”, destaca el comunicado.

La detención fue avalada por el juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, debido a una situación de “riesgo para el orden público” y por el riesgo de “fuga”. Por lo tanto, el tiempo que Bolsonaro pase ahora en prisión no será restado de su sentencia.

La acción policial se precipitó tras la confirmación de una violación del seguimiento electrónico: la Policía Federal informó que hubo “una violación del equipo de seguimiento electrónico del reo (…) a las 0.08 horas del día 22 de noviembre de 2025“, en referencia a la tobillera de localización que llevaba el expresidente.

Manifestación e indicio de huida

La intervención policial también se debió a la convocatoria de una vigilia por parte de uno de los hijos de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, llamada “Vigilia por la Salud de Bolsonaro y por la Libertad en Brasil” para este mismo sábado a las 19:00 horas en el Jardín Botánico de Brasilia. El juez De Moraes consideró que la manifestación facilitaría el éxito de su fuga.

Además, la proximidad de la residencia de Bolsonaro a la Embajada de Estados Unidos, situada a unos 13 kilómetros, fue considerada por el documento policial como un indicativo de un posible intento de huida para evitar su internamiento en prisión.

Cabe recordar que los abogados del expresidente habían solicitado el viernes al Tribunal Supremo Federal que el exmandatario cumpliera su condena en arresto domiciliario por motivos humanitarios, pero el juez De Moraes decidió su ingreso en prisión.

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico. Su sentencia incluye una inhabilitación que se prevé expire en 2060.