Brindará "soporte técnico" a su comando: exministro Marcel respalda candidatura de Jara

Si bien el extitular de Hacienda no se integrará formalmente al equipo de campaña de la candidata de la centroizquierda, el otrora presidente del Banco Central entregará su opinión experta en el área económica.

Presidenciales

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, anunció este sábado que el exministro de Hacienda Mario Marcel brindará un “soporte técnico” a su comando en el área económica.

La declaración de la presidenciable se produjo luego de un encuentro que mantuvo con su equipo de campaña y un grupo de especialistas en el Hotel Fundador, donde estuvieron presentes Carlos Ominami, Sergio Bitar y Jorge Katz.

Jara explicó que la función de este grupo de economistas, incluido Marcel, es la de otorgar respaldo y una mirada técnica, además de aportar una opinión experta de cara al futuro del país.

Si bien el exministro de Hacienda ya había expresado su apoyo a Jara para la primera vuelta, se había mantenido distanciado de la contingencia política por “motivos personales” desde su salida del Gobierno. En esta oportunidad, no asistió presencialmente a la reunión, sino que lo hizo de manera telemática.

La candidata recalcó que su propuesta ya posee un programa económico sólido, y que la integración de estos apoyos tiene como objetivo “sumar eficiencia” al trabajo que realizará su comando durante la etapa final de la campaña, de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

