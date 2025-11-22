Brindará "soporte técnico" a su comando: exministro Marcel respalda candidatura de Jara

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, anunció este sábado que el exministro de Hacienda Mario Marcel brindará un “soporte técnico” a su comando en el área económica.

La declaración de la presidenciable se produjo luego de un encuentro que mantuvo con su equipo de campaña y un grupo de especialistas en el Hotel Fundador, donde estuvieron presentes Carlos Ominami, Sergio Bitar y Jorge Katz.

Jara explicó que la función de este grupo de economistas, incluido Marcel, es la de otorgar respaldo y una mirada técnica, además de aportar una opinión experta de cara al futuro del país.

Si bien el exministro de Hacienda ya había expresado su apoyo a Jara para la primera vuelta, se había mantenido distanciado de la contingencia política por “motivos personales” desde su salida del Gobierno. En esta oportunidad, no asistió presencialmente a la reunión, sino que lo hizo de manera telemática.

La candidata recalcó que su propuesta ya posee un programa económico sólido, y que la integración de estos apoyos tiene como objetivo “sumar eficiencia” al trabajo que realizará su comando durante la etapa final de la campaña, de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.