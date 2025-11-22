¿Cómo votará el electorado del PDG? Parisi asegura que el 75% anulará

El excandidato presidencial Franco Parisi se refirió al posible destino de los votos del Partido de la Gente (PDG) de cara a la segunda vuelta. Aseguró que, según un sondeo realizado entre sus miembros, “la mayoría —un 75%— va por la opción de votar nulo o en blanco”.

En entrevista con Canal 13, Parisi aseguró que estos resultados se deben a que “la gente está bastante distante de esta decisión. (…) No está contenta con esta opción de los extremos. Creo que caló hondo lo que pasó con la manipulación de la encuesta”. En este sentido, detalló que en la distribución del 25% de los votos restantes “hay una leve ventaja de (Jose Antonio) Kast con respecto a (Jeannette) Jara”.

Críticas a comandos y proyección del PDG

Parisi afirmó que, pese a esta leve ventaja, la carrera se le está haciendo “un poquito más difícil” a Kast, y emplazó directamente a ambos contendientes: “Tienen que hacer la pega los candidatos, es lo que corresponde, no lo digo por soberbia, es lo que corresponde”.

El excandidato también criticó los prejuicios o el “ninguneo” en contra de los votantes del PDG, asegurando que es una actitud “generalizada en los fachos, los comunachos y en gran parte de la ley política en Chile, y es por eso nosotros vamos a seguir creciendo”.

El PDG y su rol parlamentario

Además, manifestó que los comandos de Kast y Jara están llamando a los 14 diputados electos del PDG, pero les advirtió que “están perdiendo el tiempo, no los llamen, no se traten de sacar fotos, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer”.

Parisi proyectó el futuro rol de su partido en el Congreso: “Ellos están muy claros y están muy conscientes de que la unión del PDG los va a llevar a que seamos un eje relevante en la discusión parlamentaria de los próximos cuatro años”.

Cerró su intervención asegurando que el PDG será un contrapeso en el próximo gobierno, independientemente de quien gane: “Lo que se nos viene ahora es muy importante, ver cómo se va a plantear el próximo gobierno, queremos ser aporte en las buenas ideas y por supuesto un freno las malas, sabemos que el gobierno entrante va a llegar con soberbia, sea Jara o sea Kast, es normal, lo hizo (Gabriel) Boric, lo hizo (Sebastián) Piñera, por lo tanto, nosotros vamos a ser el conector con tierra a través de nuestros diputados y nuestro partido”.