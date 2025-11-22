Confirman a Yandel, Juanes, Mon Laferte y Pet Shop Boys para Festival de Viña 2026

El canal Megavisión dio a conocer a sus artistas confirmados para el Festival de Viña del Mar 2026 a través de un programa especial transmitido la noche del viernes.

El canal confirmó una variada y potente parrilla de artistas para el evento, destacando la presencia internacional de figuras como el colombiano Juanes, la cubanoamericana Gloria Estefan, el dúo mexicano Jesse & Joy, y el argentino Paulo Londra.

A ellos se suma el reguetonero Yandel, quien ofrecerá un inédito show sinfónico, y el icónico dúo británico Pet Shop Boys. El listado incluye una fuerte cuota nacional con la chilena Mon Laferte y en el género urbano con Pablo Chill-E, además de la cumbia de Ke Personajes y el talento de Milo J. La diversidad se completa con el tenor italiano Matteo Bocelli y la incursión del K-Pop a través del grupo Nmixx, con el humor del chileno Kramer como el primer confirmado en esa área.

En el área de humor, Kramer fue el primer ratificado, quien pisará por cuarta vez en su carrera la Quinta Vergara tras sus presentaciones en 2008, 2018 y 2020. Hasta ahora se desconoce el resto de humoristas que estarán en el evento.