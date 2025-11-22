Diario y Radio Universidad Chile

Confirman a Yandel, Juanes, Mon Laferte y Pet Shop Boys para Festival de Viña 2026

Megavisión reveló la parrilla inicial del evento, que también contará con las presentaciones de Gloria Estefan, Jesse & Joy, Paulo Londra y Bomba Estéreo, además de la presencia del K-Pop con Nmixx y el humor de Kramer.

Megavisión reveló la parrilla inicial del evento, que también contará con las presentaciones de Gloria Estefan, Jesse & Joy, Paulo Londra y Bomba Estéreo, además de la presencia del K-Pop con Nmixx y el humor de Kramer.

Cultura

El canal Megavisión dio a conocer a sus artistas confirmados para el Festival de Viña del Mar 2026 a través de un programa especial transmitido la noche del viernes.

El canal confirmó una variada y potente parrilla de artistas para el evento, destacando la presencia internacional de figuras como el colombiano Juanes, la cubanoamericana Gloria Estefan, el dúo mexicano Jesse & Joy, y el argentino Paulo Londra.

A ellos se suma el reguetonero Yandel, quien ofrecerá un inédito show sinfónico, y el icónico dúo británico Pet Shop Boys. El listado incluye una fuerte cuota nacional con la chilena Mon Laferte y en el género urbano con Pablo Chill-E, además de la cumbia de Ke Personajes y el talento de Milo J. La diversidad se completa con el tenor italiano Matteo Bocelli y la incursión del K-Pop a través del grupo Nmixx, con el humor del chileno Kramer como el primer confirmado en esa área.

En el área de humor, Kramer fue el primer ratificado, quien pisará por cuarta vez en su carrera la Quinta Vergara tras sus presentaciones en 2008, 2018 y 2020. Hasta ahora se desconoce el resto de humoristas que estarán en el evento.

Claves: , , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Gajardo tras reunión en Fiscalía: "La forma más clara de proteger Gendarmería es apartar a los malos elementos"
post-title
Hillary Clinton ante el Congreso de EE.UU.: “No recuerda" haber conocido a Epstein” y exigió que comparezca Trump
post-title
Desempleo subió a 8,3% en trimestre noviembre 2025–enero de 2026
post-title
De ovación en ovación: Mon Laferte alcanza el máximo honor del Festival de Viña

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X