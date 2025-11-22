Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres convoca manifestación por el 25N: rechazan amenazas de la ultraderecha

Este 25 de noviembre, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres junto con diversas organizaciones feministas a nivel nacional, convoca a manifestarse a lo largo de todo el país en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La movilización en Santiago se realizará ese día martes a las 18:30 horas, iniciando su recorrido desde el Cerro Welen (metro Santa Lucía) hasta la Plaza República, donde distintas organizaciones sociales manifestarán sus declaraciones finales en el marco de esta fecha. Los puntos de encuentro en los diversos territorios se darán a conocer en el sitio web y redes sociales de la organización.

La marcha en la capital comenzará en dicho punto para exigir verdad y justicia para Julia Chuñil y todas las mujeres desaparecidas. Posteriormente se realizará una parada en el monumento “Mujeres en la Memoria”, ubicado en Paseo Bulnes, con el objetivo de recordar a las mujeres detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas durante la dictadura civil-militar.

Exigencia de verdad y justicia en la manifestación nacional

Desde la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres manifestaron: “Este 25 de noviembre, volvemos a salir a las calles para manifestar nuestra decisión intransable de vivir vidas libres de violencia. Exigimos verdad y justicia para todas las mujeres que han sido desaparecidas en el territorio; frente al negacionismo, hacemos memoria por las mujeres ejecutadas y desaparecidas durante la dictadura civil-militar; y a la vez, denunciamos que proyectos políticos de ultraderecha, fascistas y conservadores pretendan coartar y amenazar nuestra libertad y derechos”.

La organización también denunció que la ultraderecha, tanto en Chile como a nivel mundial, busca revertir avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, precarizar los derechos laborales, negar el reconocimiento de identidades disidentes de las diversidades sexuales y de género, fomentar el racismo institucional contra las personas migrantes, y erosionar las libertades civiles al atacar la protesta social, el pluralismo político y la participación ciudadana.

Impactantes cifras de violencia de género en chile

Según el Dossier informativo Violencia contra Mujeres 2024-2025, la situación es alarmante: el delito más denunciado por mujeres en 2024 fue la violencia intrafamiliar. Ese mismo año se registraron 50 femicidios (6 de ellos no reconocidos por el Estado) y, en su mayoría, fueron perpetrados por parejas o exparejas. El documento reporta que 5 mil 816 mujeres y niñas informadas por “presunta desgracia”, entre 2019 y 2024, aún no aparecen. Además, señala que ocurren 58 agresiones sexuales diarias, crímenes que se caracterizan por ocurrir en espacios íntimos. Desde la organización, afirmaron que estas son algunas de las formas más extremas del continuo de violencia que viven las mujeres día a día y que han sido excluidas de los debates presidenciales cuando se habla de seguridad. Finalmente, hicieron la invitación a llenar las calles en los diversos territorios del país, a organizarse y participar con la convicción de que la resistencia y rebeldía feminista es imprescindible.