DEVELAR: obra de danza que explora la fotosensibilidad del cuerpo regresa a M100

El solo de danza contemporánea seleccionado en Tanzmesse 2024, vuelve a Santiago tras su gira nacional. Explora la relación entre el cuerpo y la luz, con vestuario que modifica la forma. Funciones hasta el 23 de noviembre en Matucana 100.

La obra de danza DEVELAR, una pieza que explora intensamente la relación entre el cuerpo, la luz y las sombras, vuelve a la capital para presentarse en el Centro Cultural Matucana 100 entre el 20 y el 23 de noviembre.

DEVELAR es un solo de danza contemporánea que desarrolla la idea de la fotosensibilidad corporal, moviéndose entre la danza y la fotografía análoga. La pieza fue creada por un equipo interdisciplinar que incluye composición musical, diseño escénico y lumínico, además de piezas de vestuario que modifican la forma corporal y su movimiento.

Reconocimiento internacional y regreso a Santiago

Única en su performance y despliegue escénico, DEVELAR fue la única pieza de danza nacional seleccionada para ser parte de Tanzmesse 2024, un congreso que reúne lo más destacado de la danza a nivel mundial.

La obra, que se estrenó en el Centro Cultural Gabriela Mistral durante 2023, regresa a Santiago en una breve temporada tras recorrer los teatros regionales de Chillán, Concepción, Valdivia, Iquique y Chiloé, en el marco de su gira nacional financiada por el Fondo de las Artes Escénicas.

Fotografía de la obra de danza DEVELAR.

La coreografía como un ritual

A través de un fuerte componente de investigación, DEVELAR se enmarca en el proyecto Ensayos sobre la luz. La obra se desarrolla como un ritual donde el cuerpo se presenta en un continuo estado de metamorfosis, velando y develando imaginarios a través de una coreografía que mueve “la pregunta por la luz”.

La directora e intérprete del proyecto, Daniella Santibánez, realiza un ocultamiento simbólico al revestir su cuerpo con capas de prendas negras que forman un vestuario-interfaz, realizado por el arquitecto y artista escénico Andrés Benjamín.

Las entradas ya están disponibles ($7.000 general, $5.000 jueves popular) a través de Ticketplus. Las funciones se realizarán de jueves a viernes a las 20:00 horas, mientras que el sábado y domingo el público podrá asistir a las 19:00 horas.

