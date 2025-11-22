Javiera Arce y nuevo comando de Jara: "Vidal será clave para enfrentar la estrategia de intimidación y mentiras de Kast"

La reestructuración del comando de Jeannette Jara para la segunda vuelta presidencial no es solo un cambio de nombres, sino una “respuesta táctica frente a la amenaza que representa el Partido Republicano”. Así lo describió la cientista política Javiera Arce, quien desglosó la nueva “arquitectura institucional” de la campaña y el rol estratégico que jugarán figuras emblemáticas como Francisco Vidal y Alejandra Krauss.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la también integrante de la Red de Politólogas sostuvo que los cambios buscan dotar a la campaña de un “eje político más duro” y real, capaz de enfrentar a lo que califica no como una derecha conservadora, sino como una “derecha dura e ideológica”.

Vidal: el “francotirador” contra la estrategia republicana

Según Arce, el exministro Francisco Vidal es la pieza fundamental para desarticular la forma de hacer política del candidato republicano, José Antonio Kast, y su sector, caracterizada por estrategias que la experta calificó como “espantosas”.

“Kast tiene unas estrategias de intimidación, de mentir y hablar con postverdades. Esta estrategia la ocupan las extremas derechas en todo el mundo: se victimizan y, con voz agradable, han sido capaces de decir las barbaridades más grandes“, explicó la cientista política.

La analista describe a los republicanos como “extremadamente complejos” y agresivos, pero desde una “perspectiva muy tranquila” que busca exasperar al interlocutor. Aquí es donde entra Vidal.

“Vidal va a ser el francotirador que es lo que se necesita en estos momentos. Es clave porque es de la vieja escuela. Entonces, los va a mandar a la punta del cerro y se va a ver bien“, aseguró Arce. A su juicio, se requiere una persona fuerte capaz de “dispararles directamente con argumentos sólidos y decirles en su cara que mienten”, un rol de confrontación que le permite a la candidata Jara mantenerse al margen del barro político.

Orden institucional y la búsqueda del centro

Más allá del choque directo, Arce valoró que el nuevo diseño entrega “un espacio de orden más interesante y orgánico”, devolviendo el protagonismo a la institucionalidad de los partidos, como se ve con la incorporación de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, como jefa de campaña.

En la búsqueda de ampliar la base de apoyo y “sumar voluntades” hacia el centro, destaca el nombre de Alejandra Krauss, secretaria nacional de la Democracia Cristiana.

“Krauss es increíblemente inteligente e interesante y va a poner el temple“, señaló la experta. Además, indicó que, si el objetivo de una segunda vuelta es expandirse, la dupla de Krauss con Vidal logra cubrir esos flancos necesarios para la construcción de una mayoría.

El despliegue territorial y los errores no forzados

Otro punto que destaca la analista es la importancia de la arquitectura territorial. En ese sentido, ponderó como positivo la incorporación como coordinadores a parlamentarios, tanto los que ganaron como los que perdieron, pues poseen “harto terreno” y capacidad de movilización de votos.

Sin embargo, la reestructuración no estuvo exenta de críticas. Arce apuntó al error en el chequeo de antecedentes en el caso del artista urbano Balbi El Chamako, quien tiene antecedentes de violencia intrafamiliar.

“Hubo un problema con no haberse averiguado la causa penal de esta persona”, advirtió, pero matizó valorando la incorporación de otros perfiles al comando de Jara, como la astrónoma Teresa Paneque.

Para Arce, el éxito de esta nueva estructura se medirá en su capacidad de “convocar los votos necesarios para ojalá ganar, pero así también evitar el desfondamiento” del proyecto político.