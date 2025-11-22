Presidente Boric a Donald Trump: "Chile no acepta ningún tipo de tutelaje"

Una publicación en la red social Instagram en la que el Presidente Gabriel Boric criticó nuevamente a su par estadounidense Donald Trump —esta vez por una instrucción a sus embajadores de vigilar a los países que apoyen el aborto, la eutanasia y la diversidad sexual— muestra que las relaciones entre países siguen tensas.

“Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nuestra soberanía no se negocia“, manifestó Boric a través de una historia de su cuenta de Instagram, en la que adjuntó una imagen de Trump.

La publicación del Mandatario eleva aún más la tensión con el país del norte, luego de que este jueves el embajador de EEUU, Brandon Judd, aseguró estar “decepcionado” de las críticas de Boric contra Trump.

“Cuando él dice cosas como esas está dañando a los chilenos. Los daña en todas las negociaciones que están actualmente en marcha”, afirmó Judd.

En respuesta a las declaraciones de Judd, la Cancillería chilena envió una nota de protesta a Estados Unidos este viernes.