Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de febrero de 2026


Presidente Boric a Donald Trump: "Chile no acepta ningún tipo de tutelaje"

El Jefe de Estado criticó que el presidente de Estados Unidos instruyera a sus embajadores a "tomar nota" de los países que realicen abortos, la eutanasia y ejecuten políticas públicas en relación a las diversidades sexuales.

Política

Una publicación en la red social Instagram en la que el Presidente Gabriel Boric criticó nuevamente a su par estadounidense Donald Trump —esta vez por una instrucción a sus embajadores de vigilar a los países que apoyen el aborto, la eutanasia y la diversidad sexual— muestra que las relaciones entre países siguen tensas.

Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nuestra soberanía no se negocia“, manifestó Boric a través de una historia de su cuenta de Instagram, en la que adjuntó una imagen de Trump.

Mensaje del Presidente Boric a través de una historia de su cuenta de Instagram

Historia del Presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de Instagram.

La publicación del Mandatario eleva aún más la tensión con el país del norte, luego de que este jueves el embajador de EEUU, Brandon Judd, aseguró estar “decepcionado” de las críticas de Boric contra Trump.

“Cuando él dice cosas como esas está dañando a los chilenos. Los daña en todas las negociaciones que están actualmente en marcha”, afirmó Judd.

En respuesta a las declaraciones de Judd, la Cancillería chilena envió una nota de protesta a Estados Unidos este viernes.

