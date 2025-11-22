Presidente Boric iniciará gira por Magallanes: visitará Timaukel, Puerto Williams y Punta Arenas

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, viajará este lunes 24 de noviembre a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para iniciar una gira que lo llevará a las comunas de Cabo de Hornos, Timaukel y Punta Arenas, con una agenda centrada en obras públicas, salud y transporte.

La gira se desarrollará entre el martes 25 y el jueves 27 de noviembre.

Agenda en Cabo de Hornos y Timaukel

El martes 25 de noviembre, el Jefe de Estado comenzará su agenda en la localidad de Pampa Guanaco, donde recorrerá los terrenos de lo que será la capital comunal de Timaukel. Posteriormente, se trasladará a la Ruta Vicuña-Yendegaia, un proyecto de alta relevancia para la región, pues permitirá reducir los tiempos de viaje, especialmente para los habitantes de Puerto Williams.

El miércoles 26 de noviembre, el Presidente se trasladará hasta Puerto Williams para encabezar la ceremonia de inicio de la Etapa 2 del muelle multipropósito de la localidad. Esta infraestructura es fundamental para el atraque de naves turísticas, científicas y de suministro de combustible que operan en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Ese mismo día, el Mandatario viajará a Puerto Toro para la inauguración del nuevo punto de posada para helicópteros. El principal objetivo de esta nueva red aérea es proporcionar conectividad a las zonas más apartadas del territorio y ser útil ante contingencias como emergencias médicas, desastres naturales u operaciones de resguardo de la soberanía.

Cierre de la gira en Punta Arenas

El jueves 27 de noviembre, el Presidente Boric finalizará su gira en Punta Arenas. Allí encabezará la ceremonia de primera piedra de la construcción del sistema de drenaje de aguas lluvias y del Parque Villa Alfredo Lorca-Río, entre otras actividades con la comunidad.

El Jefe de La Moneda retornará a Santiago la tarde del jueves 27 de noviembre.