Diario y Radio Universidad Chile

Trump y Mamdani sorprenden con una cordial reunión y prometen trabajar por Nueva York

A pesar de meses de enfrentamientos, el primer encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el alcalde electo de la Gran Manzana resultó "muy productivo". Según Mandami, la cita en La Casa Blanca "no se centró en los puntos de desacuerdo".
  • RFI
  • 22-11-2025

A pesar de meses de enfrentamientos, el primer encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el alcalde electo de la Gran Manzana resultó "muy productivo". Según Mandami, la cita en La Casa Blanca "no se centró en los puntos de desacuerdo".

Internacional

“Vamos a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura“, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un encuentro en la Oficina Oval que el alcalde electo de NY, Zohran Mamdani, describió como “muy productivo” y en el que prometieron trabajar juntos por el futuro de esa ciudad.

Mamdani, un político de 34 años que se autodefine como socialista democrático, pasó de ser un desconocido a ganar la alcaldía de la capital financiera de Estados Unidos a principios de este mes. Durante la campaña, el joven demócrata enfrentó a Trump en una dura guerra de palabras, al comparar al republicano con “malos propietarios… que se aprovechan de sus inquilinos”.

En Washington se esperaba un enfrentamiento con el líder republicano, quien a su vez había calificado al alcalde electo de “comunista” y sugirió que Mamdani, nacido en Uganda, debería ser deportado. Pero la reunión fue en cambio el epítome de civilidad. Un Trump sonriente elogió la histórica victoria electoral de Mamdani, dijo que podría hacer un “gran trabajo” y lo llamó “un hombre que realmente quiere ver a Nueva York ser grande nuevamente“.

El alcalde electo subrayó que su reunión “no se centró en los puntos de desacuerdo“, que son numerosos, sino en su “objetivo común de estar al servicio de los neoyorquinos” para combatir el alto costo de vida, su gran promesa de campaña. Durante su aparición conjunta frente a las cámaras, Trump, él mismo neoyorquino, casi pareció poner bajo su ala al demócrata, al predecir que “sorprenderá a algunos conservadores“.

No es tan insultante

Consultado sobre comentarios pasados de Zohran Mamdani, quien lo había calificado de “déspota“, Donald Trump, quien puede ser muy rencoroso, respondió: “Se han dicho cosas mucho peores de mí que ‘déspota’. Así que no es tan insultante. Tal vez cambie de opinión”.

El republicano, siempre ávido de atención mediática, se congratuló del interés suscitado por este encuentro, que provocó una afluencia particularmente grande de periodistas a la Casa Blanca. Mamdani señaló que muchos neoyorquinos habían apoyado a Trump en las elecciones presidenciales de 2024debido a ese enfoque en el costo de vida“. Todo esto estaba muy lejos de los ataques que habían intercambiado antes de la reunión.

Más allá de burlarse del nombre surasiático de Mamdani, el presidente había insinuado recortes en la financiación federal e incluso despliegues de la Guardia Nacional, una táctica que utilizó contra otras ciudades demócratas. Para los neoyorquinos, eso podría significar miles de millones de dólares perdidos y tropas en las calles una vez que Mamdani, que está listo para convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad, asuma el cargo. El ascenso de Mamdani ha sido nada menos que electrizante.

Prácticamente desconocido hace un año, irrumpió con una campaña que prometía congelar los alquileres y hacer gratuitos los autobuses públicos. Sin embargo, el progresista ha mostrado destellos de pragmatismo que tranquilizan a los centristas recelosos de un cambio radical.

Claves: , , , , , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Desempleo subió a 8,3% en trimestre noviembre 2025–enero de 2026
post-title
En medio de tensión por cable con China: Kast solicita nueva reunión con Boric
post-title
Sobrecarga laboral e incertidumbre institucional: académica Olga Espinoza analiza crisis en Gendarmería
post-title
Caso Epstein evidencia remezón del sistema político en EEUU: la polarización y fractura interna del poder en Washington

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X