U. de Chile y Hospital Clínico realizarán jornada gratuita de testeo rápido de VIH

En el marco del Día Mundial del Sida, el próximo 26 de noviembre la Universidad de Chile y su Hospital Clínico llevarán a cabo una jornada gratuita de testeo rápido de VIH abierta a toda la comunidad. La actividad se realizará desde las 08:30 horas en la Facultad de Gobierno del Complejo Universitario Vicuña Mackenna 20 (VM20), a pasos del Metro Baquedano.

La iniciativa busca acercar el diagnóstico temprano a la comunidad, promoviendo la prevención, la educación en salud sexual y el acceso oportuno a tratamiento, herramientas clave para frenar la transmisión del VIH en Chile.

El desafío del diagnóstico temprano a nivel global

El virus continúa siendo un desafío global. Según las cifras más recientes de ONUSIDA, en 2024, 40,8 millones de personas viven actualmente con el virus y 1,3 millones adquirieron la infección solo en 2024. Además, 5,3 millones de personas en el mundo desconocían que vivían con VIH. En Chile, los nuevos casos confirmados durante ese periodo fueron 4.327, de acuerdo con datos del ISP.

Durante la jornada del 26 de noviembre, además del test rápido, cuya aplicación es confidencial, gratuita y con entrega inmediata de resultados, se ofrecerá consejería personalizada, orientación en salud sexual y la posibilidad de agendar exámenes en el Hospital para quienes lo requieran.

La importancia de la pesquisa precoz

El Dr. Alejandro Afani, director del Centro VIH del Hospital Clínico de la U. de Chile, destacó el rol crucial de estas campañas: “Aún tenemos mucho por hacer. En Chile existe una población de personas que vive con VIH y que no conoce su diagnóstico ni recibe tratamiento, lo que genera un impacto importante en salud pública. Como institución, tenemos el deber y la obligación de educar a la población, de salir más allá de nuestros muros y apoyar las políticas públicas que permitan que más personas se interesen en conocer su diagnóstico, iniciar tratamiento oportunamente y disminuir la cantidad de quienes mantienen una carga viral detectable”.

El experto enfatizó que hoy “tratar es prevenir”, pues el VIH es una infección que puede ser asintomática durante años, por ende, la pesquisa precoz es clave para evitar nuevas transmisiones, iniciar terapias adecuadas y mejorar la calidad de vida de quienes reciben un diagnóstico positivo. Esta actividad forma parte del compromiso permanente de la Universidad de Chile con la prevención y el acceso equitativo a la salud sexual.