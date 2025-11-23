Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de febrero de 2026


Autoridades impulsan plan para frenar malos tratos ligados al uso de la TNE en el transporte público

El MTT y Junaeb lanzaron la campaña "Súbete al buen trato" para frenar los abusos a estudiantes que usan la Tarjeta Nacional Estudiantil. La iniciativa consiste en capacitaciones a choferes y diálogos para mejorar la convivencia.

El MTT y Junaeb lanzaron la campaña "Súbete al buen trato" para frenar los abusos a estudiantes que usan la Tarjeta Nacional Estudiantil. La iniciativa consiste en capacitaciones a choferes y diálogos para mejorar la convivencia.

Transportes

Con un llamado a mejorar la convivencia dentro del transporte público, autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) dieron inicio este sábado a una nueva campaña dirigida a choferes y usuarios de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). La iniciativa, lanzada en Peñaflor, busca enfrentar una problemática recurrente: los malos tratos asociados al uso del documento que garantiza tarifa rebajada para estudiantes.

Bajo el lema “Súbete al buen trato”, la actividad contó con la presencia de la directora de Junaeb, Camila Rubio, y el seremi metropolitano de Transportes, Rodrigo Valladares. Durante el evento, el MTT dio a conocer cifras preocupantes. Según los registros oficiales, las regiones Metropolitana y de Valparaíso concentran cerca del 50% de los reclamos formales realizados por estudiantes debido a situaciones de mal trato en buses, troles o microbuses rurales al momento de utilizar el beneficio.

Capacitación y diálogo para mejorar la convivencia

Las acciones presentadas incluirán encuentros formativos destinados tanto a conductores como a estudiantes, con apoyo académico de la Universidad de Chile. Tal como explicó Junaeb en un comunicado oficial, estas “actividades buscan entregar técnicas de manejo emocional y abrir espacios de diálogo que contribuyan a mejorar la convivencia en los viajes”.

La directora de Junaeb, Camila Rubio, destacó la urgencia de abordar el problema, considerando la masividad del beneficio. “Diariamente alrededor de 2 millones de estudiantes se desplazan en diferentes localidades del país por medio de la TNE”, señaló. Agregó que la institución está comprometida en que el transporte escolar sea “un espacio seguro, donde prevalezcan el respeto y la buena convivencia”.

Claves: , , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Irán inicia su represalia con ataques contra Israel e instalaciones estadounidenses
post-title
EE.UU. e Israel lanzan ataques contra Irán: Teherán condena agresión y promete defenderse del "enemigo"
post-title
Argentina despacha a ley reforma laboral de Milei: Senado aprueba giro histórico en el mercado del trabajo
post-title
Tratamientos de hasta $3 millones de pesos: el drama de las enfermedades raras

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X