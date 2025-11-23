Colectiva La Salvaja lanza reedición de su libro y material didáctico sobre creaciones artísticas desde la cárcel

A 10 años de trayectoria de la Colectiva La Salvaja, organización feminista y antipunitivista enfocada en la creación y formación artística en cárceles de mujeres, el grupo invita al lanzamiento de la reedición ampliada de la publicación “La Salvaja: Creaciones desde la cárcel de mujeres”.

El evento se realizará el jueves 27 de noviembre a las 19:00 horas, en BiblioGam, Edificio A, Piso 3, del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). La presentación de la obra estará a cargo de la socióloga y profesora titular de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux.

Arte, ternura y humanidad en el encierro

Esta publicación es un recorrido por los procesos de co-creación y formación artística desarrollados junto a mujeres y disidencias privadas de libertad en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel, entre octubre del 2021 y marzo del 2022.

Junto al libro, se presentará el Cuadernillo Didáctico “Correspondencias afectivas”, resultado de un intercambio de metodologías con el proyecto Mulheres Possíveis de São Paulo. Ambas publicaciones buscan compartir los procesos de creación artística de una manera sensible.

Amaranta Espinoza, integrante de la Colectiva La Salvaja, comentó la relevancia de la propuesta: “Creemos que es posible ejercitar la ternura y los afectos a través de la práctica artística y es posible ver eso en el libro: la creación es una manera de recuperar la propia humanidad despojada en el encierro y en otros contextos sociales complejos”.

Un enfoque en la libertad y el goce creativo

El trabajo de la colectiva busca enfrentar los conflictos carcelarios a partir del autoconocimiento, abriendo diálogos y conversaciones. Sobre los cuadernillos didácticos, Espinoza señala que contienen propuestas sencillas para abrir diálogos a partir del autoconocimiento, compartiendo referentes para provocar la propia imaginación.

Javiera Zeme, también integrante de la colectiva, destacó la diferenciación que buscan respecto a la instrumentalización de los talleres dentro de los espacios carcelarios: “Nuestro enfoque es precisamente crear desde el principio de la libertad y el goce, no pensando en un resultado en términos de ‘producto’, sino más bien, trabajar con las chiquillas desde la expresión artística concebida como darle lugar a los universos de cada una”.

El proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional, convocatoria 2025. Desde 2015, la Colectiva La Salvaja ha impulsado estas instancias, logrando la participación de más de 200 mujeres y disidencias en sus talleres.