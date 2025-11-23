Diputado Schalper (RN) no descarta negociaciones parlamentarias con el PDG para la segunda vuelta

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, no descartó que su sector pueda tener negociaciones parlamentarias con el Partido de la Gente (PDG), como una forma de rescatar los votos del excandidato Franco Parisi de cara a la segunda vuelta.

En entrevista con Canal 13, Schalper fue consultado sobre la posibilidad de estas negociaciones y aseguró que “tenemos que entrar en diálogo con las distintas fuerzas políticas y hablarles de cosas que a esta altura son de sentido común”.

El parlamentario ejemplificó con propuestas concretas: “¿Me va a decir alguien en su casa se va a oponer a establecer el ingreso ilegal como un delito? ¿O restablecer penas a menores de edad?”.

Unidad de la oposición y foco en la emergencia

El parlamentario enfatizó la necesidad de buscar la unidad de las fuerzas que se sienten en la oposición del actual gobierno.

“Tenemos que conversar con todas las fuerzas que se sientan de oposición a este gobierno y entender que tenemos que construir un gobierno que haga frente a la emergencia con la que vamos a heredar de este pésimo gobierno… uno de unidad y de estabilización”, declaró.

Schalper señaló que el foco debe ser tener un “triunfo holgado” en la elección, pues si se discute de los “máximos”, no se llegará a ninguna parte.

Balance de los resultados electorales

El diputado de Renovación Nacional destacó que “7 de cada 10 chilenos optaron por el cambio”, pero admitió que si bien “es evidente que Chile Vamos perdió” en la elección presidencial, afirmó que la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, “perdió más, obtuvo una votación por debajo de lo que ellos mismo se habían fijado como piso”.

Pese al mal resultado presidencial, Schalper destacó la fuerza parlamentaria de su coalición: “Chile Vamos hoy tiene 16 senadores, lo que es 1/3 del Senado, más de 30 diputados”. Agregó que la distancia con el Partido Republicano “no supera el 2%”, sin contar la fuerza municipal, y concluyó que el futuro requiere más profesionalismo, trabajo territorial y una identidad política más clara.