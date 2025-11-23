Fake news, el fenómeno PDG y la inversión en redes sociales: los factores que reconfiguran la elección presidencial

Las redes sociales lograron desplazar a los medios de comunicación tradicionales a la hora de informar a la población. En períodos de campaña electoral, la verdadera “franja electoral” ocurre en plataformas como Meta (Facebook e Instagram), Youtube y Tiktok. De esta manera, el Partido Republicano y el Partido de La Gente han logrado una irrupción cuantitativa con sus mensajes por esta vía.

“A veces lo seguimos tratando como algo nuevo, pero ya es un lenguaje que domina y define las campañas electorales”, señaló en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile la directora del Centro de Estudios de la Comunicación Pública de la Universidad de Santiago, Ximena Orchard.

Por su parte, el doctor en Comunicación Alejandro Morales confirmó que “hoy la gente se informa por las redes”. “Tenemos una altísima penetración de las redes sociales en Chile versus el número de personas que somos. Tenemos audiencias, en general sobre el 78%, que se están informando a través de redes sociales”, apuntó el también académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en conversación con nuestro medio.

Orchard complementa además enfatizando que las plataformas digitales “permiten ciertos niveles de segmentación, pero también activar narrativas mucho más específicas, de construcción de marca, donde efectivamente se le habla a una comunidad más delimitada”.

Uno de los últimos estudios realizados previo a la primera vuelta presidencial, a cargo de la consultora internacional Simbiu, detalló distintas variables entre mayo y junio de 2025 en redes sociales con más de 5 millones de interacciones registradas. En este análisis digital se estableció que, en general, los candidatos compiten más por atención digital que por ideas de gobierno. En medio de ese pulso cibernético, Simbiu mostró que desde el inicio oficial de campaña, José Antonio Kast tenía el 34,3% de las menciones, seguida de Jeannette Jara con el 27,1%.

Fenómeno del PDG

No obstante, el estudio también catalogó a Franco Parisi y al Partido de La Gente como “un fenómeno silencioso”: muy relevante digitalmente, lo que sugiere que su estrategia aprovechó bien ciertos nichos.

“Ha hecho un uso bien intensivo de Youtube, por ejemplo, como un espacio particular donde se va afianzando la marca de Franco Parisi desde hace varios años”, comentó Ximena Orchard en alusión al programa ‘Bad Boys’.

“Me parece que el Partido de la Gente, el uso de redes sociales que hace, es más profundo. Porque es un partido que tiene características que algunos estudios del tema señalan sobre la idea de los partidos digitales: surgen en redes sociales y tienen una lógica de funcionamiento que es de redes sociales”, prosiguió en su análisis la también investigadora del Núcleo Milenio para el Estudio de la Política, la Opinión Pública y los Medios.

Para Orchard, la clave está en que Parisi “produce mucho contenido, inunda las redes, pero es también la manera en que de alguna forma construye el partido, construye la comunidad que lo sigue, construye su marca personal, a través de la interacción”.

Alejandro Morales apuntó a un consenso respecto de cómo el PDG se activa en redes a pesar de que su candidato, Franco Parisi, presencialmente solo se activa en períodos de campaña. En la misma línea, aunque la estrategia del puerta a puerta aún es importante, Morales señaló cómo este fenómeno en redes sociales ha sido una estrategia exitosa.

“Lo que no se puede eludir es que la masividad y el alcance que tienen las redes sociales es muy alto. Porque con una baja inversión tu llegas a muchas personas con mensajes muy concretos. Instala las ideas sobre la base de la repetición, sobre la base también de la recomendación. El algoritmo, si logras dominarlo a tu favor, genera que amplifique tu mensaje”, explicó el académico.

Partido Republicano y la inversión en RRSS

Aunque los estudios al respecto, como el de Simbiu, refuerzan la idea de movilización y visibilidad del Partido Republicano en redes sociales, también se marca un subtexto: en algunos casos implica la proliferación de contenido falso, distorsionando la “conversación digital”.

“Son un espacio de desinformación y eso lo tienen claro en los comandos. Algunas estrategias de sombrero negro, o que no son muy lícitas, han utilizado las redes para desinformar, echar a correr información falsa. Entonces, estamos en un contexto donde la gente se informa por redes y vemos que algunas tienen un espacio para poder tener información contrastada pero al mismo tiempo tenemos cuentas de Tiktok que amplifican discursos de desinformación”, comentó el académico de la U. de Chile sobre ese escenario.

Pero el avance del Partido Republicano en las plataformas digitales también viene de la mano de una fuerte inversión. Aunque no hay datos oficiales, un estudio realizado por la agencia de marketing y comunicaciones SOUL a los ocho candidatos en primera vuelta, arrojó que el candidato republicano fue el que más invirtió, con un monto de más de $58 millones solo en la plataforma de Meta (Facebook e Instagram). Un contraste amplío con Jeannette Jara, quién solo tendría una inversión de $26 millones.

En cuanto a algoritmos y segmentación, según el estudio de SOUL, el candidato de ultradechera focalizó sus avisos en personas del norte del país, con temas ligados a migración.

Al respecto, Ximena Orchard abordó las posibilidades de regular la campaña digital para equiparar las condiciones. “Ahí hay un ámbito que todavía no está completamente bien regulado, de la misma manera que en otros espacios, de publicidad digital, pero que también tiene desafíos”, indicó en primer lugar.

“Lo que la dificulta, lo que supone la regulación de las campañas en redes sociales, no solamente es el gasto, sino también los plazos. Porque de alguna forma las redes sociales te permiten estar en campaña permanente. Eso hace difícil ponerle límites temporales como sí los tiene, por ejemplo, en la calle, en espacios públicos”, advirtió Orchard.

Las izquierdas ante el mensaje “anti”

En medio de las irrupciones del Partido de La Gente y del Partido Republicano en redes sociales en los últimos años, con sus respectivas particularidades, las colectividades de izquierda han quedado rezagadas.

Para Alejandro Morales, esto se debe a que “el signo político de lo que se está dando hoy día favorece eso”, respecto de la difusión masiva de discursos de derecha versus los de izquierda. “Está visto también que estos algoritmos que se están marcando también por el uso, es imposible no pensar, que hay ciertas redes como X, que favorecen cierto tipo de discurso por cierto tipo de palabras”, sostuvo.

No obstante, también considera que los problemas en la izquierda se alejan del mundo digital. “Tiene que ver con razones políticas, de la propuesta, de las personas que encarnaban los proyectos”, complementó Morales.

La explicación de Ximena Orchard va en una línea similar, al plantear que el mensaje que más fácil se masifica en redes sociales es el “anti”. “Si vamos a la campaña anterior, de alguna manera el éxito del Presidente Gabriel Boric tiene mucho que ver con la manera en que en ese contexto se logró activar una campaña que fue muy exitosa en redes sociales, que fue orgánica y que tuvo características bien particulares, pero que también se activa como un voto ‘anti-Kast’”, recordó.

“La lógica ‘anti’ es lo que está primando. No solo en términos de que esos discursos rinden más en rees sociales, sino que también hoy día las personas no se alinean tan claramente en términos de adhesión a proyectos políticos. Son lógicas anti algo, anti-líder, anti-política, con lógicas más de polarización afectiva”, expresó Orchard.