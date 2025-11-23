Javier Sajuria y triunfo parlamentario de Republicanos: "Si Kast gana la elección ellos serán su caja de resonancia"

Tal como fue pronosticado por encuestadoras y analistas, el pacto “Cambio Por Chile”—compuesto por el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano— consiguió un resultado extremadamente positivo en las elecciones parlamentarias.

Particularmente bueno fue lo conseguido por la colectividad de José Antonio Kast que, con 31 diputados electos, se convirtió en el partido con la bancada más grande de la Cámara Baja.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director de Espacio Público y académico de la Queen Mary University of London, Javier Sajuria, abordó los alcances de ese resultado y los efectos que podría tener en el trabajo del Congreso.

El doctor en Ciencia Política observó que con la votación obtenida por el Partido de la Gente (PDG) —que le permitió conseguir un total de 14 escaños— no se logró la mayoría aplastante que algunos proyectaban para la derecha. Sin embargo, también relevó que el triunfo de Republicanos fue contundente.

“Son 31 escaños, más del doble de los que tenía y eso es algo bien notable en términos del proceso electoral. Estamos hablando de que dejaron atrás a RN, a la UDI, a Evópoli. Incluso si uno mira partidos como el Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Libertario que tuvieron tres y ocho escaños, son crecimientos importantes en el Congreso”, apuntó.

Proyectando lo que será la actuación en la Cámara de estas colectividades, Sajuria explicó que en general, los partidos en Chile “son bien personalistas y con personalistas no me refiero solamente a que tengan un líder carismático, sino que los parlamentarios tienden a funcionar de manera muy individualista y no necesariamente generar bancadas que sean cohesionadas”.

No obstante, Sajuria señaló que los Republicanos suelen actuar en bloque. “Yo creo que ellos han sido bastante más firmes respecto a la disciplina partidaria que otros partidos, al punto de sacar a parlamentarios de sus filas de manera bastante rápida. De la Carrera, el mismo Kaiser, son ejemplos de personas que rápidamente fueron sacados del partido. En ese sentido, da la impresión de que el Partido Republicano en particular privilegia la formación de una disciplina interna más fuerte”, dijo.

Requerido sobre la capacidad que tendrá la bancada republicana para sacar adelante proyectos de ley, Sajuria remarcó que todo dependerá del resultado de las presidenciales.

“Si es que Kast gana la elección, que es lo más probable hoy día según las encuestas, ellos van a ser la caja de resonancia de las propuestas del Gobierno. Van a poder legislar sobre una serie de materias en las cuales, como simples parlamentarios no pueden. Gasto público, temas de pensiones, seguridad social, defensa, que son temas que a ellos les importa mucho”, afirmó.

De todas maneras, el director de Espacio Público también comentó que en un eventual gobierno de Kast, los acentos no necesariamente estarán en lo legislativo.

“Los temas más importantes que Kast ha mencionado en su agenda son migración y crimen, ambos temas que han sido objeto de una agenda legislativa super fuerte en los últimos cuatro años. Si es que asumimos que la agenda de un gobierno de Kast va a ser la que ellos mismos han dicho, no creo que el Congreso tenga un rol tan relevante en esas áreas. Puede tener relevancia en otros aspectos, gasto público creo que es una de las áreas donde quizás ellos van a tener más capacidad de funcionar. Ahí es dónde este músculo de la derecha se puede activar”, opinó.

La relación con Chile Vamos

Consultado sobre la posibilidad de que en el Parlamento, el bloque del Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano actúe en conjunto con Chile Vamos, el académico sostuvo que es posible, teniendo en cuenta que en materia presidencial, “a la derecha tradicional le costó bastante poco aliarse y entregar su apoyo a un gobierno de Kast”.

“Sin embargo, hay que recordar que las tensiones o las disputas que hay dentro del Congreso muchas veces tienen que ver con una serie de rencillas o búsquedas de poder que pueden generar roces entre los partidos”, recalcó.

De acuerdo a Sajuria, “la supervivencia de los partidos de la derecha tradicional está en duda, ellos también van a querer proteger su espacio de identidad y su espacio de acción, no van a querer ser simplemente seguidores de la ultraderecha en el Congreso, pero yo creo que en los proyectos donde va a ser relativamente fácil encontrar acuerdo es en reformas tributarias, temas de crimen, de migración. En esos temas van a funcionar bastante unidos y bastante coordinados”, estimó.

Ultraderecha e institucionalidad

En otros países, partidos de ultraderecha han conquistado a los votantes cuestionando las reglas de la política tradicional e incluso, llevando relaciones conflictivas con las instituciones democráticas.

Sajuria explicó que estos movimientos, en Latinoamérica y en Europa, “no han sido muy cariñosos con las instituciones democráticas, porque tienen una visión de lo que implica la democracia que uno llamaría mayoritaria, en la que el que gana el gobierno o la votación popular tiene el derecho de hacer y deshacer”.

“¿Va a pasar eso en un gobierno de Kast o con el actual Parlamento? No lo sé. Sí sé que hoy día las fuerzas a las cuales Kast se asocia internacionalmente son las fuerzas que más están generando amenazas en la democracia a nivel mundial”, expresó.

En la misma línea, el analista sostuvo que en algún momento fue la izquierda la que amenazaba la democracia, “tanto con los socialismos en Europa como lo que sigue existiendo en Venezuela o en Nicaragua, pero hoy día la amenaza que más éxito ha tenido es la que viene desde la ultra derecha, que es el grupo de personas con las que Kast no solamente tiene afinidad ideológica, sino que comparte espacios. Él participa en organismos, en instituciones y en encuentros con estos líderes”, advirtió.