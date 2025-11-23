Matta y el lugar del arte en la vida pública

“Ser artista es una razón social, es la condición de algunos hombres”, proclamó Roberto Matta en 1967, como parte de su discurso en el Congreso Cultural de La Habana. Sus palabras vuelven a resonar hoy, a 114 años de su nacimiento. Las buenas noticias sobre la recuperación de su mural “La Debutante”, pieza compuesta por 135 placas de cerámica que hoy se encuentra en el frontis del Museo de Artes Visuales MAVI UC, se suma a otras iniciativas que buscan poner en valor su legado.

Lo cierto es que, aunque no todos los días hablemos de él, Matta es parte de nuestro cotidiano. En La Granja, su mural “El primer gol del pueblo chileno”, realizado junto a la Brigada Ramona Parra, recuerda al artista que impulsaba obras colectivas y participativas, tal como lo había experimentado en Cuba con estudiantes de arte. Y en el Metro de Santiago, su mural “Verbo América” permanece en la estación Quinta Normal. Donado por el propio Matta, para que pudiera ser visto por el mayor número de personas.

Así, sus huellas se entrelazan en lugares emblemáticos de Santiago, como el Palacio La Moneda y el Museo Nacional de Bellas Artes, en lo que hoy se conforma como un circuito patrimonial, que vuelve a poner en valor su presencia en la ciudad.

En estos días de noviembre, mientras la U. de Chile celebra sus 183 años, también vale recordar la relación que Matta mantuvo con la Casa de Bello. En los años 60 participó en la Escuela de Verano de la U. de Chile, sostuvo diálogos con estudiantes y colaboró en iniciativas artísticas y políticas impulsadas desde esta casa de estudios. Matta veía la creación como un acto social, y la Universidad fue uno de los espacios donde esa idea tomó forma concreta. Por aquellos años exhibió en sus dependencias dos obras de gran formato, y la Revista de Arte de la U. de Chile le dedicó su portada, subrayando su relevancia en la escena cultural del país.

También, su aniversario y la restauración del mural “La Debutante” permiten volver a situar su figura en una interrogante que hoy se instala con fuerza en la escena local: ¿cuál es el rol político de los y las artistas en el país? En un momento en que la discusión vuelve con intensidad, su obra y su pensamiento ofrecen una respuesta.

En “La guerrilla interior” (1968) Matta escribía que la transformación social implica una gran responsabilidad para cada individuo, pero especialmente para artistas e intelectuales. “Los constructores de un nuevo mundo, tanto en el plano social como en los planos cultural, intelectual, artístico, se caracterizan por la generosidad, por la entrega al trabajo, pero también por la capacidad de asumir, con el coraje suficiente, los riesgos que supone todo acto creador“. En este sentido, para él un artista no solo debía ejercer su oficio, sino además “estimular la imaginación creadora del pueblo” y “crear las condiciones para que todos tengan acceso a la cultura verdadera”.

También indicó: “Nunca he querido el compromiso político. He creído más bien en una poética de las revoluciones”. Con ello apuntaba a la responsabilidad social del creador, cuya obra es en sí misma una forma de intervención en el mundo, una manera de reorganizar la sensibilidad y de abrir espacio para imaginar otras formas de vida.

La figura de Matta aparece hoy como una invitación abierta a acercarnos a su obra y preguntarnos por nuestras expectativas sobre lo que puede hacer un artista en la vida pública. Pero también por el lugar de nuestra propia sensibilidad en el terreno político. Así, la restauración de “La Debutante” nos anima a mirar de nuevo la ciudad y a reconsiderar cómo imaginamos lo común.

