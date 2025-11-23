Presupuesto 2026 entra en horas decisivas: Senado deberá enfrentar nudos en Salud y Seguridad para despachar la ley este lunes

El Senado se prepara para una jornada maratónica este lunes, con el objetivo de lograr el total despacho de la Ley de Presupuesto 2026. Tras una semana marcada por la reposición de partidas que habían sido rechazadas en la Cámara de Diputados, el debate entra en su fase final con nudos críticos aún por resolver, especialmente en las carteras de Salud, Vivienda y Seguridad.

Pese a que se han despachado cerca de 18 partidas, la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantiene tensa. El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) reconoció que el Gobierno deberá hacer un “esfuerzo genuino” para compatibilizar las demandas de ambos sectores, apuntando a que “todos tienen demandas que quieren que sean atendidas”.

El nudo de Salud: “Cuando no hay plata, no hay plata”

Uno de los puntos más complejos es el financiamiento de la Atención Primaria. El presidente de la Comisión de Salud, el senador Iván Flores (DC), fue sincero respecto a las limitaciones fiscales tras reunirse con el ministro de Economía y la Dipres: “Está muy difícil aumentar el per cápita. Hemos hecho todo lo humanamente necesario, pero cuando no hay plata, no hay plata”.

Ante este escenario, Flores detalló que están “rasguñando” recursos a través de vías alternativas. Una propuesta es disminuir el porcentaje de intermediación que cobra la Cenabast a los municipios para redirigir esos fondos a la atención primaria.

Sin embargo, el democratacristiano destacó avances en acuerdos específicos, como el fortalecimiento de los servicios de urgencia (SAPU) en zonas rurales y una nueva campaña de educación sanitaria para enfrentar el “aumento alarmante” de cáncer colorrectal y gástrico en el sur del país.

Seguridad y responsabilidad fiscal: el choque con la oposición

En el frente político, el debate se ha centrado en la responsabilidad fiscal y los recursos para el combate al crimen organizado. Ante las críticas de la senadora Ximena Rincón sobre un presupuesto “deficitario” y los cuestionamientos a los montos de seguridad, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador Gastón Saavedra (PS) fue crítico del rol que ha jugado la posición en el debate.

“Hay un empeño ya casi visceral por denostar las fuentes y los números del presupuesto”, afirmó Saavedra, calificando la estrategia de la derecha en la Cámara Baja como “errónea e irresponsable” por dejar sin recursos a ministerios y poner en duda la continuidad de 150 mil funcionarios.

Sobre seguridad, Saavedra refutó las críticas de recortes: “El presupuesto de seguridad pública también aumenta”, aseguró, detallando que los fondos permitirán mejorar sueldos de policías, blindar el parque automotriz y formar más efectivos. “El presupuesto considera crecimiento de 1.7%, fuentes de ingreso claras (como el Royalty Minero) y responsabilidad fiscal; no se aumenta la deuda”, sentenció.

El llamado a la flexibilidad

De cara a la votación final del lunes, la senadora Alejandra Sepúlveda (Independiente) hizo un llamado al pragmatismo para evitar que el país quede sin financiamiento en áreas clave.

“Si hubiésemos persistido en esta negativa (de la Cámara de Diputados), los ministerios se quedarían sin presupuesto y eso es una tremenda irresponsabilidad”, señaló. No obstante, Sepúlveda enfatizó que Seguridad sigue siendo la “primera prioridad”, por lo que “esperamos ahí una flexibilidad del Gobierno” para cerrar un protocolo de acuerdo.

Por su parte, Lagos Weber se mostró optimista sobre la voluntad de diálogo: “Admito que hay una situación difícil, pero al mismo tiempo veo voluntad en todos los sectores, incluida la oposición, de tratar de llegar a un entendimiento”.