Rubio llega a Suiza para conversaciones sobre el plan de EEUU para Ucrania

El secretario de Estado llegó a la ciudad suiza sobre las 08H30 GMT, observaron periodistas de AFP. El gobierno estadounidense presentó ahora el plan de 28 puntos como “un marco para las negociaciones“, cuyo objetivo es poner fin al conflicto provocado por la invasión rusa de 2022.

Acogido con satisfacción por el dirigente ruso, Vladimir Putin, el plan retomó exigencias de Moscú, como que Ucrania ceda territorio, acepte reducir el tamaño de su ejército y desista de unirse a la OTAN. Sin embargo, también ofreció garantías de seguridad occidentales a Ucrania para prevenir un nuevo ataque ruso.

El plan provocó una gran agitación entre los aliados europeos de Ucrania, que multiplicaron los contactos y exigieron nuevas negociaciones en las que participaron ellos y Kiev, a pesar de la impaciencia mostrada inicialmente por el presidente de Estados Unidos. Trump dio inicialmente a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, hasta el 27 de noviembre para responder a su propuesta.

Pero el sábado respondió “no” a la pregunta de si su plan era una “última oferta” para resolver el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

“Lista de deseos de Rusia”

La propuesta “se ofreció como un marco sólido para las negociaciones en curso. Está basada en aportes del lado ruso. Pero también se basó en aportes previos y actuales de Ucrania“, completó Marco Rubio. Algunos senadores estadounidenses declararon que el plan es “una lista de deseos de Rusia“, y que el propio secretario Rubio lo reconoció. No obstante, Rubio negó esa versión.

Se esperó que el enviado diplomático de Trump, Steve Witkoff, también llegara a Ginebra el domingo, al igual que altos cargos de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Canadá. Se desconoció el formato de las conversaciones y el lugar. En un comunicado conjunto, los líderes de países europeos claves, así como Japón y Canadá, dijeron que el plan de Washington “es una base que requerirá trabajo adicional” y mostraron su temor por que deje a Ucrania “vulnerable ante futuros ataques“.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció una reunión el martes por videoconferencia entre los países aliados de Ucrania. Según él, sin “elementos de disuasión, los rusos regresaron“.

Garantías de seguridad

Putin consideró que el texto puede servir “como base para una solución pacífica definitiva” del conflicto iniciado en 2022 y se mostró dispuesto a “discutir en profundidad todos los detalles“. Zelenski reconoció el viernes que su país atravesó “uno de los momentos más difíciles de (su) historia“. “Podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave“, Estados Unidos, afirmó.

Sin embargo, el enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, dijo a Fox News que el plan es “un trabajo en progreso“. Según el texto estadounidense, las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, así como Crimea, anexionada por Moscú en 2014, serían “reconocidas de facto como rusas“, incluido por Estados Unidos.

Esto implicaría que Moscú ganó territorios ucranianos que aún hoy están bajo control de Kiev. Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones, así como su deseo de alejar para siempre a Kiev de la OTAN, algo que debería inscribirse en en la Constitución ucraniana.

Ucrania tendría que limitar su ejército a 600.000 militares y conformarse con una protección de aviones de combate europeos basados en Polonia, mientras que la OTAN se comprometió a no estacionar tropas en territorio ucraniano. Según un responsable estadounidense, el plan incluyó, sin embargo, garantías de seguridad por parte de Washington y sus aliados europeos equivalentes a las de la OTAN en caso de un futuro ataque.