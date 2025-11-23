Senador Walker reconoce transferencia de $1,6 millones por parte de Sergio Yáber pero niega influencia

El senador de Demócratas, Matías Walker, explicó este domingo los vínculos que mantiene con Sergio Yáber, conocido conservador y archivero de Puente Alto que está involucrado en el caso Muñeca Bielorrusa. Esto, luego de que se diera a conocer una transferencia de $1,6 millones que fue depositada en su cuenta bancaria.

Mediante un comunicado, el parlamentario reiteró que el giro de dinero, que quedó registrado el 28 de mayo de 2024 con la glosa “Pasaje Canadá” y el comentario “regalo pasaje ahijado” –información que fue revelada en un reportaje del medio Reportea–, no guarda relación alguna con sus funciones como legislador.

“Tal como acredité con el comprobante de la compra del pasaje respectivo, se trató de un apoyo para una pasantía estudiantil de un hijo mío en el extranjero”, afirmó.

Walker además puso de relieve la independencia de sus posiciones políticas, citando como ejemplo su respaldo a las acusaciones constitucionales presentadas contra los exministros Ángela Vivanco y Antonio Ulloa. “Contrariamente a lo que se podría insinuar, esta relación no ha significado influencia en ninguna de las acciones o decisiones relacionadas con funciones públicas que cada uno ejerce”, complementó.

El senador admitió la larga amistad que lo une a Yáber, la cual se origina en su época como diputado por Coquimbo, pero enfatizó que esta relación de carácter personal nunca ha influido en el ejercicio de sus cargos públicos.