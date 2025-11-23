Show de Bronko Yotte, talleres gratuitos, recitales poéticos y más: conoce la programación de Pulso Lírico 2025

Ya está disponible toda la programación de la tercera edición de Pulso Lírico, un festival de artes poéticas que se extiende entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. La instancia ofrecerá una serie de actividades gratuitas como talleres, recitales poéticos, shows de rap y charlas, que se desarrollarán en los barrios Yungay, Brasil, Concha y Toro, Balmaceda y Santiago Centro.

El festival, que desde su primera edición en 2023 reúne a diversos artistas vinculados a la poesía, rap y teatro, presenta este año una invitada internacional: la poeta peruana Lourdes Aparición.

Lanzamiento y videopoesía en el Museo del Sonido

El lanzamiento oficial de Pulso Lírico será el sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Museo del Sonido, ubicado en Huérfanos 2919.

La jornada de apertura contará con presentaciones de las poetas Roxana Miranda Rupailaf, Lourdes Aparición y el rapero Waikil, en una presentación de poesía y rap que culminará con un vino de honor. Además, se exhibirán los seis videopoemas seleccionados en el concurso Pixel Poema, una iniciativa lanzada en septiembre en colaboración con la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile.

Encuentros destacados y noche de Micrófono Abierto

Entre las actividades centrales, destaca la Noche Micrófono Abierto Pulso, programada para el jueves 4 de diciembre, desde las 19:00 horas en Cervecería Intrinsical (Av. Brasil 88). La fecha iniciará con la lectura de poetas palestinos “No moriremos”, con la participación de la escritora Lina Meruane y el poeta Juan Carlos Villavicencio, además de una lectura de la poeta Natalia Rojas. El espacio luego se abrirá para un micrófono abierto de poesía, rap y lectura dramatizada, en el marco del cierre de talleres.

En cuanto a la participación de la poeta peruana Lourdes Aparición, ella impartirá el taller “Mujeres de semilla y cordillera” el miércoles 3 de noviembre en editorial LOM (Concha y Toro 29), y participará en un conversatorio sobre su poemario “Apacheta” en la noche de cierre.

Fiesta de clausura con Bronko Yotte

El cierre del festival se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre desde las 15:00 horas en el centro cultural El Cucurucho, ubicado en García Reyes 259, barrio Yungay.

La jornada, llamada Fiesta Pulso Lírico, contará con un taller de fanzines, feria de editoriales y un micrófono abierto con caña de vino para los lectores. También se presentarán los libros de Lourdes Aparición (“Apacheta”) y del rapero y autor Cevladé (“Dm7”), para culminar con shows de rap a cargo de Rayokuza & DJ Oezy y Bronko Yotte.

Los interesados pueden revisar el programa completo y detalles de los talleres gratuitos en @pulsoliricofest.