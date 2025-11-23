U. de Chile lanza campaña contra la violencia sexual digital: un fenómeno que afecta a más del 70% de las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Universidad de Chile presentó una iniciativa que busca visibilizar el avance de la violencia sexual digital y enfatizar que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una extensión de la violencia de género en nuevos entornos. Este tipo de violencia amplifica los daños debido al anonimato, la rápida viralización del contenido y su permanencia en el tiempo.

Vacíos legales e impunidad en el ciberespacio

A los daños emocionales, sociales y físicos que experimentan las víctimas, se suman vacíos legales, falta de regulación por parte de las plataformas digitales, marcos normativos aún insuficientes y poca claridad sobre los canales de denuncia. Estos factores contribuyen a la impunidad, dificultan las investigaciones y desincentivan la denuncia.

Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, señaló que, si bien la violencia es virtual, “los daños que produce son reales”.

“Uno de los grupos más afectados son las mujeres jóvenes, porque es la generación que tiene mayor presencia en el mundo virtual. Ellas son justamente las que están en la educación superior, por lo tanto, no podemos hacer como si esto fuera algo esporádico e inofensivo”, señaló Andrade.

Cifras globales y nacionales

La información sobre la prevalencia y victimización es escasa, pero a nivel mundial, los estudios disponibles coinciden en que más del 73% de las mujeres ha experimentado alguna forma de violencia en línea. En el caso específico de la difusión no consentida de imágenes íntimas, el 90% de las víctimas son mujeres jóvenes. Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advierte que el aumento de imágenes sexuales y deepfakes generadas con Inteligencia Artificial (IA) agrava aún más este escenario.

En Chile, las cifras son igualmente preocupantes. Según la ONG Amaranta, un 73,8% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia digital. Al mismo tiempo, se evidencia una brecha significativa entre el reconocimiento del ciberacoso sexual y su ocurrencia real. Un estudio del Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC) en el tramo de mujeres entre 18 y 26 años indica que, mientras un 52,3% reconoce haber vivido acoso sexual en línea, al detallar situaciones específicas, el porcentaje asciende a 77,2%.

Esta trivialización ha propiciado la invisibilización y normalización del fenómeno. El impacto es significativo: un 39% de las víctimas reporta afectación emocional, un 38% se siente vigilada o insegura, y un 20% presenta baja en su autoestima, según una Consulta Ciudadana de la Policía de Investigaciones.

La U. de Chile se suma a campaña ÚNETE de ONU Mujeres

La Universidad de Chile se suma a la campaña ÚNETE 2025 de las Naciones Unidas, una iniciativa global que este año también pone el foco en la violencia digital contra las mujeres y las niñas. Entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, la campaña invita a la comunidad a informarse, movilizarse y actuar para promover entornos digitales más seguros, recordando que la seguridad digital es un pilar esencial para avanzar hacia la igualdad de género.

La campaña de la U. de Chile utilizará piezas audiovisuales, contenidos en redes sociales y actividades formativas en las distintas facultades para instalar una conversación urgente: en internet, al igual que fuera de él, las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia. Se invita a la comunidad a sumarse a la conversación utilizando los hashtags #NoHayExcusa y #ActúaContraLaViolencia.