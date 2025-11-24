Caso Muñeca Bielorrusa: Corte revisa este lunes recursos de los tres abogados en prisión

La Corte de Apelaciones de Santiago revisará este lunes los recursos de los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles -pareja de la exministra Ángela Vivanco-, para revertir las prisiones preventivas. Los tres están imputados por cohecho, soborno y lavado de activos en el marco de la denominada “trama bielorrusa” y se encuentran en el el anexo cárcel Capitán Yáber.

Luego de siete audiencias en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, la jueza Michel Ibacache dio por acreditados los hechos imputados por la Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo del caso y decretó las prisiones preventivas el 15 de noviembre pasado.

El jueves pasado, los defensores ingresaron los recursos de apelación para que la Corte revoque las prisiones preventivas. Según las defensas, se trata de una medida desproporcionada ya que se pueden cumplir los objetivos de la indagación con otras medidas cautelares.

Migueles fue acusado por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, mientras que los abogados Vargas y Lagos fueron imputados por soborno y lavado de activos.

De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, los abogados Vargas y Lagos como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec pagaron 45 millones de pesos a la exministra Vivanco a través de Migueles, para que fallara en contra de Codelco en un litigio por una fallida licitación.

Acusación constitucional contra Simpertigue

En paralelo, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentarán este lunes en la tarde la anunciada acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por estar involucrado en la trama bielorrusa, de acuerdo a diversas denuncias de la prensa.

Ambos parlamentarios anunciaron la acusación el miércoles pasado. “Lo que se está desnudando es un esquema escandaloso. El ministro Simpertigue falló a favor de la empresa bielorrusa, y justo después se fue de viaje en un crucero con el abogado Eduardo Lagos, el mismo que hoy está siendo formalizado por coimear a Ángela Vivanco en este mismo caso. Deberían aclarar si también en ese crucero iba Mario Vargas”, señaló Manouchehri en esa oportunidad

“Además se sabe de operaciones, al margen de sus atribuciones, para salvar al juez (Antonio) Ulloa. Esto no puede quedar así. Vamos a ingresar una denuncia para que la fiscalía investigue a fondo, y vamos a presentar una acusación constitucional. Chile merece una justicia limpia y sin redes de corrupción”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Cicardini señaló que “si un ministro se va de paseo con quienes favoreció en un fallo millonario, eso no es casualidad. Y cada día aparecen antecedentes más groseros. Es evidente que estamos ante algo más profundo, y no puede quedar en impunidad”.