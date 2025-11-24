Del despliegue territorial al cara a cara: Jara y Kast se enfrentarán en debate tras semana de campaña en regiones

En su segunda semana de campaña de cara a la segunda vuelta presidencial, los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara, viajarán a regiones para convencer a los votantes que no los respaldaron en las elecciones del pasado 16 de noviembre.

Cada uno realizará un despliegue diferente, pero se encontrarán cara a cara el próximo jueves en un debate organizado por el Hogar de Cristo: primera instancia de este tipo desde que ambos pasaron al balotaje.

La abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) estará los días jueves y viernes en Antofagasta. Se trata, en todo caso, de una decisión que despertó algunas dudas, porque para algunos, significaría retrasar demasiado su trabajo en terreno.

Desde el comando de Jara, desestimaron tales críticas. “Nuestra candidata estuvo 40 días viajando, lo que pasa es que la prensa no cubrió aquello. Ella ha estado en terreno desde el primer día, ha hecho una campaña ciudadana y va a seguir haciéndolo como corresponde. Vamos a estar contándole desde el comando con tiempo, con anticipación, para que los medios puedan cubrir ese despliegue territorial”, señaló la jefa de campaña y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

La senadora electa y encargada de la zona norte del comando de Jara, Daniella Cicardini, también apuntó al despliegue de la abanderada durante la primera vuelta e indicó que “prontamente vamos a ver a nuestra candidata Jara recorriendo nuestro país”. “Creo que hoy día se han puesto también los esfuerzos en tener una buena estrategia y una hoja de ruta clara. Acá esto no es al voleo, acá no es improvisación”, sostuvo.

En esa misma línea, Cicardini afirmó que en el trabajo que se hará entre las regiones de Arica y Coquimbo, no solo será importante el despliegue en terreno, sino que también “el discurso y las propuestas”

“Yo creo que es importante hacer la diferencia de lo que plantea nuestra candidata Jara versus lo que plantea Kast. Evidentemente esto se traduce en avances versus retrocesos, entre privilegios versus derechos, poderosos versus gente común”, expresó.

Requeridos sobre la estrategia de campaña de la candidata oficialista, los presidentes de partido del sector, Lautaro Carmona (PC) y Constanza Martínez (FA), respaldaron las decisiones que se han tomado en el comando.

Luego de participar en el Comité Político Ampliado en La Moneda, la líder del Frente Amplio recordó que solo la semana pasada hubo un reforzamiento en los equipos de trabajo: “Eso recién ocurrió el día viernes. Tenemos toda la confianza depositada en la compañera Paulina Vodanovic y sabemos que va a hacer un gran trabajo con lo que falta”.

De acuerdo a Martínez, “la estrategia de campaña desde un comienzo fue con una candidata que no solo recorrió todo Chile, sino que también puede demostrar con hechos concretos que hace la pega”.

“Tenemos un candidato que en 16 años como parlamentario fue incapaz de sacar un proyecto de ley que yo le conozca, un acuerdo en el que haya estado concurriendo. En cambio, nuestra candidata, Jeanette Jara, es reconocida no sólo su trayectoria profesional, fue subsecretaria, fue ministra; sino que también ha logrado avanzar en las 40 horas, en la reforma de pensiones y también en tener hoy día la coalición más grande conocida en la historia desde la vuelta a la democracia. Creo que las expresiones son bien evidentes”, dijo.

Kast vuelve a los debates

Por su parte, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, viajará a la zona norte el martes, mientras que el jueves estará presente en la zona sur. Este lunes, realizó en Santiago su tradicional vocería, que esta semana tuvo lugar después de una reunión con su equipo de seguridad.

La instancia contó con un invitado especial: el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro. Según Kast, fue una “reunión privada y de intercambio de opiniones” sobre la que no quiso revelar detalles, “porque él no viene en su calidad de ministro, vino a una intervención académica”.

“Con el tiempo podremos ir mostrando cosas concretas. Por ahora, yo me remito a lo que nosotros hemos señalado en nuestros planes de seguridad. En nuestro programa de gobierno señalamos que habían tres ejes, 33 medidas y la principal medida es recuperar la seguridad en Chile”, recalcó.

Sobre su traslado a regiones, el candidato afirmó que estará “en el norte, porque claramente hay una situación muy compleja en el tema del crimen organizado y de la migración. Y en el sur, porque hay situaciones que también tenemos que abordar, de cómo vamos a potenciar el crecimiento y desarrollo que zonas que hoy día tienen toda la potencialidad, pero que por otros motivos ideológicos están frenados”, acusó.

Kast además fue requerido sobre su participación en el debate presidencial del próximo jueves. Lo anterior, porque no confirmó asistencia a una instancia del mismo tipo en el canal Mega y que estaba agendada para el domingo. Inasistencia que le valió duros reproches de parte de Jara.

“En torno a los debates, desde julio a la fecha han habido como 20 debates. Yo estuve en 19. Si mal no recuerdo ella (Jara) en 14. Si es por número de debates, de confrontación de ideas, yo no rehúyo los debates, pero voy a lo importante, a lo urgente. Lo urgente hoy día es lo que estamos planteando aquí. Si ella quiere seguir polemizando respecto de los debates y haciendo puesta en escena es decisión de ella. En esa área no voy a entrar”, manifestó.

De todas maneras, Kast sí explicitó por qué le interesa participar en la cita organizada por el Hogar de Cristo: “¿Por qué el jueves? Porque es sobre uno de los temas relevantes, de los tres ejes que nosotros planteamos. La crisis social, la pobreza. Si quiere debatir de pobreza vamos a hablar de cesantía, de informalidad, de por qué alguien no llega a fin de mes. Vamos a hablar de las cuentas, de educación, de salud. Vamos a hablar de pobreza, feliz de hablar de un tema concreto que aflige a nuestros compatriotas”.