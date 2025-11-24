Diputados PS ingresan denuncian por red de pagos entre Yáber y diputado Araya

La ofensiva judicial de los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini sumó un nuevo capítulo este fin de semana. Ambos parlamentarios ingresaron una denuncia en el Ministerio Público solicitando investigar una presunta entrega de dinero desde el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, al diputado republicano Cristián Araya, en medio de la tramitación de la acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa.

El documento, el que tuvo acceso diario La Tercera, presentado pide indagar la “eventual comisión de una serie de ilícitos penales”, solicitando que se determine si hubo cohecho, soborno, tráfico de influencias u otros delitos asociados. La acción se sustenta en los antecedentes publicados por Ciper, que revelaron interceptaciones telefónicas donde Yáber habría tenido conversaciones aludiendo a un pago de $1,7 millones a Araya.

De acuerdo con esas indagatorias, el monto habría sido transferido en un momento clave: justo cuando el Congreso discutía el futuro de Ulloa. En paralelo, los registros muestran que Araya habría entregado a Yáber información que perjudicaba a Manouchehri, quien lideró la acusación constitucional.

Los diputados denunciantes señalaron que estos hechos “se suman a otras articulaciones que habría desarrollado Sergio Yáber en nuestra contra”, afirmando que existirían acciones dirigidas a “perjudicarnos y desprestigiarnos comunicacionalmente”.

En conversación con el mismo medio, Manouchehri sostuvo que esperan que el Ministerio Público actúe sin presiones ni protección política: “Creemos y confiamos en que el Ministerio Público va a investigar y esclarecer sin hacer una protección a los involucrados”. El parlamentario pidió que Fiscalía determine quién conducirá la investigación y que se cite a declarar a los involucrados. “Espero que esta institución pueda decretar diligencias, que pueda citar a declarar al diputado Araya y que pueda declarar al señor Yáber”, indicó.

Según Manouchehri, los hechos expuestos explican la tensión que vivió el Congreso cuando se tramitó la acusación contra Ulloa: “Ese nerviosismo, ese ataque que nosotros sufrimos, no fue casualidad, sino la reacción de aquellos que quieren cerrar la caja de Pandora”. Además, advirtió que quienes están siendo mencionados en estas causas tienen “poderosos intereses” económicos, recordando que la discusión legislativa afecta directamente a la industria de notarios y conservadores: “Hay notarios que hoy día ganan cifras sobre los $50 millones y conservadores, como el señor Yáber, que están ganando alrededor de $300 millones mensuales”.

Críticas a Kast y el Partido Republicano

Consultado por la defensa que hicieron José Antonio Kast y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quienes han desacreditado los antecedentes revelados, el diputado fue categórico: “Kast y el Partido Republicano están encubriendo de una manera vergonzosa una situación que se debe investigar a fondo”. A su juicio, la cercanía de Araya con el candidato presidencial explicaría el silencio en esa tienda. “Es extraño que no se le haya suspendido la militancia. El diputado Araya es alguien muy cercano a José Antonio Kast; su hermana es el brazo derecho de Kast”, apuntó.

Para Manouchehri, este caso no solo expone dinero y favores políticos, sino un intento deliberado de frenar reformas que afectan a grupos económicos poderosos. “Nosotros vemos que ya se vuelve una tónica por parte de Kast y el Partido Republicano encubrir los casos de corrupción que afectan a su entorno”, cerró.