EEUU designa como terrorista al Cartel de los Soles: Venezuela denuncia "vil mentira" para justificar intervención

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al presidente Nicolás Maduro y a sus aliados gubernamentales como integrantes de una organización terrorista extranjera, lo que podría significar que la Casa Blanca ampliará su margen acción respecto a Venezuela.

Esta categorización, aplicada al llamado Cartel de los Soles —una expresión que, de acuerdo con analistas, se refiere más a presuntos funcionarios públicos corruptos que a una estructura delictiva organizada— permite al mandatario estadounidense imponer nuevas sanciones contra los activos y la infraestructura vinculada a Maduro. No obstante, según especialistas en derecho, la medida no habilita de forma explícita el uso de fuerza letal.

Aun así, altos funcionarios de la administración han sostenido que esta designación —una de las herramientas antiterroristas más potentes del Departamento de Estado— ampliaría las opciones militares de Estados Unidos para realizar operaciones en territorio venezolano.

El término “Cartel de los Soles” alude a una red descentralizada de facciones dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela asociadas al narcotráfico, según los expertos. El presidente venezolano ha negado en todo momento cualquier vinculación personal con el tráfico de drogas, y su gobierno ha desestimado reiteradamente la existencia de dicho cártel, del que algunos analistas señalan que técnicamente no existe en un sentido convencional.

El anuncio de la designación, hecho público el 16 de noviembre, coincide con el despliegue en la región de más de una decena de buques de guerra y 15 mil efectivos militares estadounidenses, en el marco de lo que el Pentágono ha denominado “Operación Lanza del Sur”. Como parte de esta campaña antidroga, las fuerzas de Estados Unidos han causado la muerte de decenas de personas en ataques realizados desde embarcaciones.

Altos funcionarios han presentado a Trump diversas alternativas de intervención en Venezuela, que incluyen ataques a instalaciones militares o gubernamentales y incursiones de fuerzas especiales. La opción de no llevar a cabo ninguna acción militar sigue estando sobre la mesa.

Por otro lado, se registra un notable rechazo de la opinión pública a una intervención estadounidense en la región. Una encuesta de CBS News/YouGov dada a conocer el domingo refleja que el 70% de la ciudadanía estadounidense se opone a que su país emprenda acciones militares en Venezuela, frente a un 30% que las apoya. Además, el 76 % de los consultados considera que la administración Trump no ha explicado con claridad su postura en materia de actuación militar.

Oficialmente, el Gobierno de Trump declara que su objetivo es reducir el flujo ilegal de migrantes y estupefacientes, aunque un cambio de régimen podría ser un efecto colateral de estas iniciativas. De acuerdo con un funcionario estadounidense, Trump confía en que la presión ejercida baste para forzar la renuncia de Maduro sin necesidad de recurrir a medidas militares directas.

El presidente estadounidense ha manifestado cierta apertura a una salida diplomática. La semana pasada afirmó que a Maduro “le gustaría hablar” y más tarde sugirió que estaría dispuesto a mantener una conversación con él “en un momento determinado”. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN acerca del estado de un posible diálogo entre ambos mandatarios.

En un claro indicio de la creciente tensión, Estados Unidos llevó a cabo el jueves su mayor despliegue militar en las proximidades de Venezuela: al menos seis aeronaves estadounidenses sobrevolaron las costas del país a lo largo de varias horas, entre ellas un caza supersónico F/A-18E, un bombardero estratégico B-52 y un avión de reconocimiento, según un análisis de CNN basado en datos de vuelo de código abierto.

Asimismo, durante el fin de semana, tres aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos con origen o destino a Venezuela, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos alertara a las principales compañías aéreas sobre una “situación potencialmente peligrosa” al sobrevolar el espacio aéreo de dicho país, según reportó Reuters.

Gobierno de Venezuela responde

El Gobierno de Venezuela rechazó la designación al que considera “inexistente” Cartel de los Soles.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana señaló que esta “infame y vil mentira” busca justificar una intervención “ilegítima e ilegal” contra Venezuela “bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen”.