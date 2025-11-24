Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 1 de marzo de 2026


Jara repasa a Kast por ausencia en debates: "Se esconde, tiene algo que ocultar"

La candidata presidencial oficialista criticó nuevamente al abanderado republicano José Antonio Kast por no asistir a debates. "Lo hace porque no puede explicar qué pone en riesgo al reducir los 6 mil millones de dólares", destacó.

Política

La candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, criticó nuevamente al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, por no asistir a debates y lo acusó de estar escondiendo algo.

“Yo no me escondo, estoy aquí porque tengo coraje, tal cual lo haré cada día que sea Presidenta de Chile. Soy una mujer de hechos y resultados concretos, como las 40 horas y la reforma a las pensiones“, expresó anoche Jara en su cuenta de Instagram.

“Mi compromiso es con Chile, con las pymes, con el ingreso vital de 750 mil pesos, con la reducción de las cuentas de la luz en un 20%, con la devolución del IVA en los medicamentos, y con el tope a los sueldos millonarios de los políticos“, añadió.

“Estoy aquí, porque creo que debe haber más carabineros en nuestro país en cada una de las comunas y tiene que terminarse la justicia VIP que trata a algunos con pañuelo de seda y a otros con toda la rudeza del sistema”, enfatizó.

También expresó que “estoy aquí porque creo en un Estado al servicio de las personas y no para servirse de él. Kast se esconde, la pregunta es por qué lo hace”.

“Lo hace porque no puede explicar qué pone en riesgo al reducir los 6 mil millones de dólares, si las pensiones, la salud o la educación. Lo hace porque porque su principal asesor económico es el de la colusión de los pollos y de las farmacias“, aseguró.

En tanto, destacó que “cuando alguien se esconde, es porque tiene algo que ocultar. Soy Jeannette Jara, y yo no me escondo, cumplo”.

