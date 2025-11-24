Kristel Köbrich lidera el arranque soñado del Team Chile en la natación

El Team Chile tuvo un inicio sobresaliente en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, gracias a la notable actuación de la natación, que logró seis medallas en el Centro Acuático de la VIDENA: tres oros, una plata y dos bronces. La gran figura de la jornada fue la histórica Kristel Köbrich, de 40 años, quien sumó su tercer oro en Juegos Bolivarianos y elevó a 31 su total de preseas considerando Juegos Suramericanos y Panamericanos.

La “Cobra” se impuso en los 800 Metros Libres, reafirmando su vigencia en un equipo donde varios de sus compañeros aún no nacían cuando ella debutó en un megaevento adulto en Brasil 2002. Su victoria abrió una jornada redonda para Chile, seguida por el oro de Mariano Lazzerini en los 100 Metros Pecho, y por el triunfo del relevo 4×200 Metros Libres, integrado por Elías Ardiles, Edhy Vargas, Felipe Baffico y Eduardo Cisternas.

“Estoy muy contenta de haber podido dar el primer oro en estos Juegos Bolivarianos… este torneo recién empieza y me quedan muchas pruebas”, expresó Köbrich, quien compite nuevamente en una piscina que conoce bien desde Lima 2019.

Las celebraciones no se quedaron en el agua. Los representantes chilenos de lucha sumaron tres preseas, mientras que el tirador Diego Parra obtuvo la plata en Pistola de Aire 10 Metros, cerrando la jornada con 10 medallas para la delegación.

Medallas para Chile en la jornada

ORO – Kristel Köbrich (Natación) / 800 Metros Libres

ORO – Mariano Lazzerini (Natación) / 100 Metros Pecho

ORO – Edhy Vargas, Elías Ardiles, Eduardo Cisternas, Felipe Baffico (Natación) / Relevo 4×200 Metros Libres

PLATA – Inés Marín (Natación) / 100 Metros Libres

PLATA – Diego Parra (Tiro al Blanco) / Pistola de Aire 10 Metros

PLATA – Diego Almendras (Lucha) / 130 Kg Grecorromana

BRONCE – Laura Fingerhuth (Natación) / 100 Metros Pecho

BRONCE – Vicente Villanueva (Natación) / 200 Metros Combinados

BRONCE – Eduardo Bernal (Lucha) / 77 Kg Grecorromana

BRONCE – Nicolás Vargas (Lucha) / 60 Kg Grecorromana