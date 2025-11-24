Ministro Cataldo: "Sería un fracaso para el país no sacar adelante el FES"

Nicolás Cataldo, ministro de Educación, aseguró que es una necesidad sacar pronto un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) y dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) en el que Chile gasta recursos “que son excesivos”.

“Estamos trabajando como hormiguita todos los días para ir concluyendo las condiciones para el acuerdo político. Recordemos que esta ley ya está en segundo trámite constitucional (…) esperamos que saliendo ahora de la coyuntura (ley de presupuesto y la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow), ya en diciembre nosotros deberíamos agarrar un ritmo de tramitación legislativa”, aseguró el ministro Cataldo en entrevista con TVN.

Consultado si consideraría un fracaso no sacar esta ley en los meses que quedan de gobierno, aseguró que: “Desde el punto de vista práctico, creo que sería un fracaso para el país. La cantidad de recursos que Chile está invirtiendo en el CAE son excesivos. Solo como un dato, ustedes han visto todo el debate presupuestario que se ha dado, en educación aumentamos 111 mil millones de pesos”.

Y en total, señaló, “solo el CAE se lleva un billón de pesos de las platas públicas, de los recursos del Estado”.

“Un billón, es decir, un millón de millones de pesos. Si me preguntan quién pierde, pierde Chile si es que no modificamos este sistema. Esa es una realidad y yo creo que todos son conscientes de aquello”, destacó.