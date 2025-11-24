Muñeca Bielorrusa: oficialismo ingresa acusación constitucional contra juez Simpertigue por “falta a la probidad”

Nuevos antecedentes en la investigación del caso Muñeca Bielorrusa, uno de los recientes escándalos que ha salpicado al Poder Judicial en Chile, tiene en el centro de las acusaciones al ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. El supremo ha sido vinculado con los abogados imputados por corrupción, soborno y lavado de activos Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles.

Una de las principales acusaciones contra Simpertigue son sus fallos a favor del consorcio CBM (Belaz-Movitec) en contra de Codelco. Estas nuevas revelaciones apuntan a que el juez viajó a Europa en un crucero turístico junto a Eduardo Lagos, abogado acusado de coimear a la exministra Ángela Vivanco en este mismo caso.

La cercanía entre el ministro y los abogados imputados abrió la puerta a denuncias de conflicto de interés, considerando que Simpertigue no se inhabilitó en ninguna etapa de los procesos judiciales.

Debido a esto, los diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional solicitando investigar posibles delitos de cohecho y falta a la probidad. Además, se presentó durante esta jornada por parte de la bancada oficialista, encabezada por los parlamentarios del PS, una acusación constitucional en contra de Diego Simpertigue

“Chile necesita una justicia para la gente honesta y no para las redes oscuras”, expresó el diputado Manouchehri en el punto de prensa donde presentaron el texto acusatorio. “Su actuar se ha alejado del mandato de la Constitución. Tenemos la convicción de que el juez ha faltado gravemente a su deber de probidad y de independencia”, complementó.

El texto presentado por la bancada oficialista consta de tres capítulos entre los que se encuentran los fallos a favor del consorcio Belaz-Movitec. “Hay elementos que justifican que acá hay un notable abandono de deberes, hay falta a la parcialidad, a la objetividad. Hay gente cercana al ministro de la Corte Suprema que lamentablemente se ha visto beneficiado de estos fallos multimillonarios y que curiosamente después salen a pasear todos juntos en crucero”, criticó por su lado la diputada Daniella Cicardini.

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) lamentó que estos casos afecten la confianza en el Poder Judicial. “Hacen un daño magistrados que contaminan la imagen del Poder Judicial al fallar causas en las que tienen evidente interés personal”, aseguró el congresista.

“Emplazo a toda la oposición a que apruebe esta acusación constitucional y pase al Senado. Estamos haciéndole un favor, estamos beneficiando la transparencia del Poder Judicial”, recalcó Cuello.

En Sala, el sorteo de la comisión que revisará la acusación constitucional determinó que estará compuesta por los diputados Cosme Mellado (Partido Radical), Álvaro Carter (Partido Republicano), Mónica Arce (Ind), Marco Antonio Sulantay (UDI) y Maite Orsini (Ind).