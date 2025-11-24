Nueva Guaguateca en Puente Alto: Gobierno fortalece red de espacios gratuitos y descentralizados para la primera infancia

Este lunes las ministras de Desarrollo Social, Javiera Toro, y de Culturas, Carolina Arredondo, llegaron a las dependencias del Centro Cultural Juan Estay de Puente Alto para inaugurar la quinta sede de la Red Nacional de Guaguatecas. Una iniciativa desarrollada en conjunto por ambas carteras y que, junto a la Subsecretaría de la Niñez, busca promover de forma gratuita la lectura, el juego y la fantasía en niñas y niños de entre los 0 y 4 años.

Lo anterior, en un ambiente marcado por colores, texturas y diversos estímulos que contribuyen a apoyar a las familias y educadores a propiciar la entrada de las primeras infancias en el mundo lector.

“Algunos pueden decir ‘¿y por qué van a necesitar un espacio en las bibliotecas las guaguas, que no saben leer?’. Bueno, ya sabemos lo importante que es esta primera conexión, ahí es donde también queremos relevar el rol que puede cumplir el Estado, no solo desde el gobierno central sino también a través de los municipios, para ir haciendo la vida más justa, más digna, más cercana, con más posibilidades”, expresó la autoridad.

“Todos conocemos a padres y madres que tienen que hacer malabares en el cuidado de sus hijos para saber cómo entregarles el apoyo y el estímulo adecuado. A veces incluso cruzando la ciudad en busca de oportunidades que queremos que estén en todos los rincones del país. Y eso estamos haciendo con estas 44 guaguatecas que son parte del Plan Integral de Bienestar“, añadió Toro.

De hecho, la meta del proyecto articulado a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es, eventualmente, contar con al menos uno de estos espacios en todas las regiones de Chile. “Es una meta que nos enorgullece”, aseguró la ministra Arredondo. “Esperamos que estos espacios fortalezcan los vínculos emocionales, que permitan disfrutar y desarrollarse en familia, pero sobre todo nos interesa que se sepa que cuando hablamos de cultura y del presupuesto de la nación son estas las iniciativas que se desarrollan gracias al presupuesto público y al trabajo de muchas personas que colaboran para que estas iniciativas se materialicen”, conectó, además, con la discusión en torno a las partidas del erario.

“Nos gustaría que aquí parta una historia de vínculo afectivo con este espacio y que nos permita también fortalecer el desarrollo de las niñas y niños que nos acompañan el día de hoy”, agregó Arredondo, destacando que se trata de una iniciativa que excede el mero contacto con el objeto libro.

Palabras que fueron compartidas por Toro: “Al final, nuestra vida se hace en espacios físicos y culturales a lo largo de todo el país, y las guaguatecas son parte de eso. Y este espacio de conexión con la lectura en la primera infancia de exploración sensorial es muy relevante porque tiene que ver con cómo le entregamos a todos los niños de nuestro país las mismas oportunidades. Por eso esperamos que esta política pública sea relevada y defendida por quienes la vayan conociendo y así se pueda ir profundizando, porque ese es el Estado que queremos seguir construyendo”.

Por eso es que la inauguración de la sede en Puente Alto adquiere una especial importancia, pues se trata de un gesto que igualmente se condice con el esfuerzo descentralizador del acceso a las culturas dentro de la misma Región Metropolitana, tal y como lo expresó el alcalde Matías Toledo.

“Es muy relevante tener este espacio en la comuna porque durante mucho tiempo nos tuvimos que trasladar al centro de Santiago. Y tener hoy una guaguateca en Puente Alto es importante para el desarrollo de la primera infancia. Todo lo que es observar y tocar texturas estimula mucho a los niños y niñas. Para los padres, las madres y los familiares que vengan con sus sobrinos, nietas, etc., va a ser una experiencia única bien importante de desarrollo y promoción”, concluyó la autoridad.