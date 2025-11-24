Pamela Jiles (PDG) anticipa oposición activa y "colaboración crítica" al futuro gobierno

La diputada electa del Partido de la Gente por el Distrito 12, Pamela Jiles, abordó el desempeño de su colectividad en las elecciones presidenciales y parlamentarias, su visión ante la segunda vuelta y el rol de su bancada en el futuro Congreso.

En conversación con T13 Radio, la legisladora se refirió a los 14 parlamentarios electos del PDG: “Aquí hubo un estallido electoral. Yo creo que lo que pasó con el PDG en este capítulo es eso, es una continuación del malestar social ahora expresado por vía institucional. No necesariamente una barricada, lo que antes fue, yo le diría gente en la calle, que fue la expresión más masiva, gente en la calle protestando contra dos oligarquías, básicamente, que fue lo que la clase política nunca entendió hasta ahora”.

También, Jiles analizó el escenario de cara a la segunda vuelta presidencial: “Veo que no hay dos modelos en pugna. Ambos candidatos representan al neoliberalismo. Una de ellas lo profundizó de manera impactante. O sea, el Gobierno de (Gabriel) Boric no solo no fue la tumba del neoliberalismo, sino que Gabriel Boric y Jeannette Jara prolongaron durante 40 años más, por lo menos, el eje del sistema neoliberal, que son las AFP y las reforzaron con el 60% más de los fondos, o sea, una cuestión simplemente para llorar”.

“Entonces, yo le diría que, en esos términos, Jeannette Jara es más neoliberal aún, ha dado más pruebas al neoliberalismo que el propio Kast. Entonces, son parte de un mismo modelo”, agregó.

Respecto a un eventual gobierno de Kast o Jara, Pamela Jiles indicó que: “José Antonio Kast le rinde cuentas al ‘Altísimo’ y tiene un partido leninista. El partido más leninista de Chile. Esas van a ser sus ventajas, pero va a tener un gobierno desastroso. Da lo mismo la reforma tributaria que proponga, va a ser gobierno, seguramente se va a ir a vivir a La Moneda y esa va a ser primera medida”.

“Va a ser muy relevante lo que haga, por ejemplo, a mi juicio, que no se le ocurra la mala idea de gobernar por decreto (…) porque va a tener un congreso complicadísimo. Y donde estaré yo, seguramente, haciéndole la vida imposible. Cuando digo yo, me refiero, por supuesto, a nosotros”, complementó.

En tanto, Jiles sostuvo que el PDG, al no ser “partidarios de ninguno de estos dos personajes (Kast y Jara), ni de sus equipos, muy probablemente vamos a estar en una oposición bastante activa”. Así, definió que el rol de la tienda liderada por Franco Parisi será de “colaboración crítica”.