Roxana Pey: "En tiempos de fascismo las primeras en retroceder en sus derechos son las mujeres"

A pocas horas de que arranque una nueva conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la coordinadora de la Cátedra Amanda Labarca de la Universidad de Chile, Roxana Pey, observa con preocupación los posibles retrocesos en términos de igualdad de género que podrían producirse en el país.

“Es importante recordar que este día no es uno cualquiera”, partió recalcando la académica de la Casa de Bello. “Es una conmemoración significativa de un caso muy cruel contra las hermanas Mirabal. Y quiero decirlo porque, además, se conmemora a raíz de este acto tan salvaje contra mujeres que eran activistas, que tenían postura. En Chile, Latinoamérica y el mundo seguimos viviendo casos de abusos, de crímenes, de violencia contra mujeres que tienen opinión, que tienen voz, que defienden su territorio. No olvidemos que en nuestro país tenemos uno tan dramático como el de Julia Chuñil, que no está aclarado y a quien todavía no se ha encontrado”, contextualizó Pey.

En efecto, el episodio al que hace referencia la Doctora en Ciencias es el asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana. Día en que fueron brutalmente ejecutadas por agentes del dictador Rafael Trujillo debido a su activa participación en la resistencia política contra el régimen. Las tres mujeres, símbolos de lucha y dignidad, fueron interceptadas mientras regresaban de visitar a sus esposos presos políticos y posteriormente golpeadas y arrojadas dentro de un vehículo para simular un accidente.

Una muerte que provocó una fuerte conmoción nacional e internacional, acelerando el derrumbe de la dictadura y convirtiéndolas en un ícono mundial de la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la violencia de género.

“Así, es muy preocupante cuando estamos en un auge de posturas conservadoras y que cuestionan los avances que hemos tenido“, linkeó Pey con la situación que actualmente se vive en torno a la defensa de los derechos de las mujeres.

Cabe destacar que el crecimiento de las posturas conservadoras en la política convencional chilena —con la derecha capitalizando 76 de los 155 diputados y 25 de los 50 senadores que componen el parlamento— se da a siete años de la explosión de las tomas feministas que, de forma transversal, instalaron la discusión sobre la violencia de género en una buena parte de las instituciones de educación superior del país.

Algo que no se condice con el aparente rechazo generado por una serie de postulados que han sido bautizados por algunos sectores políticos como la “cultura woke“. Realidad que para la académica de la U. de Chile representa una “caricatura”.

“Llamar al rechazo a los abusos o a la violencia ‘ideología de género’ o ‘posturas woke’ son maneras de denostar, de caricaturizar o despreciar algo que nos debe mover a todos, y que es frenar los abusos. En Chile —y esta es una cifra de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres— hay 41 femicidios y un suicidio femicida registrados durante este año, solamente en el 2025. Se discrimina de muchas maneras, no solo de esta manera tan definitiva como un asesinato”, expresó Pey.

Así, puntualizó que “en nuestro país se castiga con los salarios; hay aproximadamente un 12% menos para las mujeres. Se discrimina también a las mujeres mayores en las pensiones, en fin. Eso no es una postura ideológica. Es un acuerdo de la civilización, de no abusar, de no maltratar. Pero cuando grupos conservadores se enfrentan ante eso de esta manera, eso sí que es una postura ideológica. Lo hemos visto en acción en el Brasil de Bolsonaro con ese intento por frenar los avances de las mujeres. En Argentina, en Estados Unidos y en otros países donde han gobernado grupos conservadores”.

Respecto al momento social que permite este clima, la coordinadora de la Cátedra Amanda Labarca recalcó que es relevante recordar que “la historia no es lineal. Tiene avances y retrocesos, también fenómenos reaccionarios. Y me parece que vivimos un auge fascista conservador que es reaccionario y se apoya en lo que vamos avanzando para catapultar estas propuestas de retroceso. Pero tengo total confianza en que los chilenos y chilenas, en los y las jóvenes de nuestro país, van a saber salir de esta campaña donde aparecen estos nuevos fenómenos“.

“Es importante estar alerta. Se habla de los espacios virtuales, por ejemplo, de los videojuegos, la música, las plataformas, donde las reglas cambian. Y se permite que se generen lugares donde vuelven a aparecer formas distintas, abusivas, discriminadoras, sexistas, de imposición. Ahí es donde se vuelven a generar formas de discriminación. Vencer eso y educar en estas nuevas plataformas o espacios es tarea de todas y todos. De la Universidad de Chile también; y es lo que intentamos hacer. Pero tenemos que contar con que tendremos retrocesos”, agregó Pey.

“Esto no es nuevo, ya ha ocurrido en momentos pasados. Yo soy coordinadora de la Cátedra Amanda Labarca y creo que podemos volver a ella. En los años 40, Labarca nos advertía del fascismo. Y en tiempos de fascismo, las primeras en retroceder en sus derechos son las mujeres. Están expuestas siempre a esos ataques y pérdidas de derechos”, señaló.