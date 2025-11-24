Senador Núñez (PC) de cara a la segunda vuelta: “Vemos a José Antonio Kast como un liderazgo fatigado”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador Daniel Núñez (PC) comentó la recta final de la carrera presidencial y los últimos antecedentes de la arista Bielorrusa del caso Audios. “A José Antonio Kast nosotros lo vemos como un liderazgo fatigado, está superado más a la derecha por Káiser y también está dando cuenta de fenómenos nuevos como el que ocurrió en el Partido de la Gente”, analizó Núñez de cara a la segunda vuelta.

Respecto a las encuestas actuales que dan por ganador al candidato de la ultraderecha en el balotaje, el parlamentario cuestionó la robustez de las mediciones. “Nos pasó con las primarias que daban por ganadora a Carolina Tohá, después ganó Jara. Ahora en la presidencial, señalaban una brecha mayor de la que hubo entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, tampoco midieron el fenómeno Parisi, que de hecho ha sido un gran tema. Por lo tanto, la elección en términos matemáticos y políticos está abierta”, dijo.

“De todas maneras, para nosotros, las fuerzas democráticas, es una elección que es cuesta arriba”, reconoció Núñez y agregó que el gran desafío para la candidatura de la centro izquierda es diferenciarse del candidato de ultraderecha en propuestas y también en poder transmitirle “a la gente el retroceso que implica José Antonio Kast”.

En línea con lo anterior, argumentó que: “Ayer estuvo el diputado (Juan Carlos) Meza del Partido Republicano en la tele, en los programas políticos y dijo que las 40 Horas no sirven, o sea, nos está diciendo que José Antonio Kast va a revertir el proceso de rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas y por supuesto que eso es perjudicial”.

Consultado sobre el éxito de la figura de la carta presidencial del Partido Republicano, el senador respondió que “al candidato Kast no le ha ido tan bien“.

“No salió primero en la primera vuelta. Bajó su votación en relación a la elección pasada porcentualmente. Cuando él fue a la elección con el Presidente Gabriel Boric, en primera vuelta él sacó el 27% del total de los votos. En la elección transcurrida hace unos 10 días atrás, sacó el 21%. A José Antonio Kast nosotros lo vemos como un liderazgo fatigado, está superado más a la derecha por Kaiser y también está dando cuenta de fenómenos nuevos como el que ocurrió en el Partido de la Gente”, declaró.

Trama Bielorrusa

Respecto a los nuevos antecedentes conocidos de la arista Muñeca Bielorrusa del caso Audios, que se articula en torno a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, el senador Núñez sostuvo creer que hasta ahora se conoce solo “la punta del iceberg”. “Lamentablemente en Chile la institucionalidad está penetrada por el dinero sucio, está infiltrada por estas redes de tráfico de influencia y eso provoca una situación que puede ser gravísima, porque cuando la gente deja de creer en la institucionalidad, ya no es solo que deje cree en la política”, enfatizó.

“A mí me parece que hay que tomar medidas muy radicales, medidas inmediatas. Tenemos que erradicar la corrupción, tenemos que limpiar a la justicia, yo lo digo así, sin ningún temor. No podemos aceptar esta cosa de la corrupción, de las coimas, tampoco las redes de influencia”, sentenció.

Sobre la situación específica del senador Matías Walker (Demócratas), quien reconoció una transferencia de $1,6 millones por parte de Sergio Yáber, a pesar de negar influencias, el parlamentario fue enfático en expresar que: “El senador lo hizo muy mal y tiene que pedirle disculpas a la Región de Coquimbo, porque cuando yo recibo un favor de una persona que es conservador de bienes raíces, podría recibir un favor el día de mañana de una minera que está en la región y así empiezan los gérmenes de la corrupción y la red de tráfico de influencia”.

“Las autoridades tenemos que dar ejemplo de transparencia y cuando tú recibes dinero, es obvio que detrás de eso hay una forma de tratar de influir en ti y eso genera un vínculo. Además, ese dinero un ciudadano común y corriente tampoco lo puede recibir, entonces es un privilegio y una de las cosas que la gente más le molesta de la elite son los privilegios que tiene o sea, ningún ciudadano de la Región de Coquimbo, si le pide el favor al archivero o al conservado de bienes raíces, le van a pasar como regalo $1,6 millones”, agregó.

Finalmente, aseguró que “esto no corresponde, es algo absolutamente errado y yo se lo dije a Matías (Walker) también, porque aquí hay que condenar esto tajantemente y ojalá que nunca vuelva a ocurrir en ningún caso, ni en el caso del Partido Republicano que tiene al diputado Araya, que también recibió $1,7 millones que no ha dicho en qué los ocupó y tampoco en el caso del senador Walker con el pasaje a Canadá, si es que le creemos su versión”.