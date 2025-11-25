25N: balances, campañas preventivas y la disputa por el spot del Gobierno marcan Día contra la Violencia a las Mujeres

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha impulsada por Naciones Unidas para visibilizar las distintas formas de agresión que enfrentan las mujeres y reforzar la responsabilidad estatal en prevenir, sancionar y reparar estos hechos.

En ese contexto, se realizaron diversas actividades en la Región Metropolitana. Entre ellas, un balance del Gobierno sobre las políticas de género impulsadas durante su período, junto al relanzamiento de la campaña “Una Ley en Nombre de Todas”, destinada a informar sobre la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, aprobada en 2024 y actualmente en implementación.

“Gracias a la existencia del Ministerio de la Mujer, Equidad y Género y a la existencia e implementación de la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres, hay ya por fin una articulación del Estado, una musculatura que está actuando (…) que nos está permitiendo canalizar, acompañar a muchas mujeres, incluso niñas que siguen enfrentando distintas formas de violencia en nuestro país”, destacó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

La vocera destacó que esta implementación permite coordinar a Salud, Seguridad Pública, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público y municipios. No obstante, advirtió sobre los desafíos emergentes vinculados a la violencia digital y a la difusión de imágenes generadas con inteligencia artificial.

“Hoy día estamos en el trámite de una ley para tipificar las deepfakes (…) que se crean para dañar la honra y la indemnidad sexual de mujeres y niñas. Tenemos que perseguir y sancionar como corresponde, e incluso señalar la responsabilidad de las plataformas digitales en evitar que estas imágenes se sigan difundiendo”, declaró.

Previamente, se había informado que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) resolvió no emitir el spot de la campaña informativa, argumentando que podría generar “confusión” en contexto electoral. Esta decisión provocó una fuerte reacción del Ejecutivo.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuestionó la resolución y defendió la naturaleza informativa de la pieza audiovisual: “Estamos hablando de una ley en ejercicio, no estamos promoviendo una u otra posición, a menos que alguien asuma que hay alguna candidatura a favor de la violencia contra las mujeres. Yo no he escuchado eso”.

Desde la vocería, Vallejo calificó el rechazo del CNTV como un hecho inédito y anunció que apelaría la decisión, ya que “nunca habíamos tenido un rechazo a una campaña de este tipo, aun en contextos electorales. Aquí se está marcando un precedente preocupante y vergonzoso, porque ocultar no ayuda: necesitamos informar a la ciudadanía en qué consiste esta ley aprobada por el Estado de Chile”.

Por otra parte, organizaciones feministas respaldaron la necesidad de mantener la difusión. Desde la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, su coordinadora, Fabiola Gutiérrez, recalcó: “Lo que está en juego es la vida y la dignidad de miles de mujeres. Las campañas informativas no pueden ser tratadas como propaganda electoral, porque la violencia de género no distingue orígenes políticos”.

Durante la tarde la situación cambió. En una sesión extraordinaria el Consejo revirtió su decisión inicial y aprobó la emisión del spot —por 9 votos a favor y 2 en contra—, tras la solicitud de reconsideración presentada por la secretaria de Estado. El presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, sostuvo que la resolución se tomó en el ejercicio de las atribuciones constitucionales del organismo y afirmó que el Consejo “se suma a la conmemoración de una fecha tan importante, velando por la erradicación de toda forma de violencia de género en la televisión chilena”.

En tanto, la titular de la Mujer celebró la reconsideración de la entidad. “Nos alegra que esta campaña pueda ser transmitida también a través del espacio que habilita el Consejo”, sostuvo, destacando que su objetivo es informar a la ciudadanía sobre la ley integral. La pieza audiovisual comenzará a ser emitida este martes en todos los canales de televisión abierta.

En otras intervenciones, la Municipalidad de Las Condes realizó una actividad en la Plaza Perú con más de cuatro mil banderas rojas, cada una con frases que advierten señales de relaciones tóxicas o violentas. La alcaldesa Catalina San Martín explicó que la iniciativa corresponde al lanzamiento de la campaña preventiva “La violencia empieza con red flags. Verlas a tiempo puede salvarte la vida”.

“Queremos mostrar frases que son señales de violencia e invitar a iniciar la conversación en familia. Muchas mujeres no se dan cuenta de que están siendo violentadas y esta campaña busca poner de relieve esa conversación necesaria”, manifestó.

La líder comunal agregó que el municipio cuenta con programas como el número 1402, el programa Acoge Mujer y una red de monitoras VIF para la primera contención. “El municipio está presente para todas las mujeres que necesiten apoyo. Una alerta a tiempo puede salvar una vida”, concluyó.

La jornada también tuvo un eco en la campaña presidencial. Desde la candidatura oficialista, Jeannette Jara recordó episodios de violencia política digital que han afectado a mujeres en la esfera pública y llamó a su contendor, José Antonio Kast, a ofrecer disculpas por los ataques que sufrió Evelyn Matthei.

“Quiero decir que cuando tocan a una, nos tocan a todas, independientes del sector. Yo también he sido víctima de este tipo de campaña. Creo que esa violencia venga de donde venga, sea a quien se dirija, no se puede tolerar“, cerró.

Cifras Alarmantes

Las cifras reflejan la persistencia del problema. Según explicó la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, una de cada tres mujeres ha vivido violencia a lo largo de su vida, el 80% de las denuncias de violencia intrafamiliar corresponden a mujeres y por cada femicidio consumado existen alrededor de siete femicidios frustrados.

Además, la especialista advirtió sobre el aumento sostenido de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y recordó que los casos de violencia ingresados a Fiscalía superan a los delitos de alta connotación pública.

Estos números se complementan a los presentados por el Ministerio de la Mujer. Según el circuito intersectorial de femicidio, la tasa de femicidios consumados se ha mantenido estable durante la última década, mientras que los casos frustrados aumentaron producto de una mejor coordinación investigativa.

Por su parte, los Centros de Atención Especializada en Violencias de Género (CAEVG) han realizado más de 13 mil atenciones solo en 2025, además de 774 representaciones jurídicas, y se otorgaron 192 pensiones a hijos e hijas de víctimas de femicidio desde la entrada en vigencia de la ley de reparación.

Hoy, los programas de SernamEG están presentes en el 90,2% del territorio nacional, en concreto, en las 16 regiones del país, cubriendo un total de 312 municipios. Cerca de un millón de mujeres recibieron atención, acompañamiento o apoyo gracias a la labor de SernamEG en los últimos tres años, lo que refleja un crecimiento sostenido acompañado de una gestión presupuestaria eficiente: al cierre de septiembre de 2025, se logró ejecutar el 87,3% del presupuesto.

De cara a 2026, el organismo reforzará el trabajo en reparación para mujeres que vivieron violencia, con un aumento presupuestario de 16,4%, destinado a cumplir con los desafíos de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.