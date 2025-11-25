A días de la segunda vuelta: expresidente Frei recibe a Kast en su casa y le entrega señales de apoyo

De cara a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se reunió con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC). El encuentro, según reveló La Segunda, tuvo lugar este lunes en el domicilio de Frei, ubicado en la comuna de Las Condes.

Al referirse al encuentro, Kast manifestó: “Ayer fui recibido en su casa por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle para conversar sobre los desafíos que enfrenta Chile. Fue un encuentro muy cordial, donde tuve la oportunidad de contarle mi visión sobre las cosas que son más urgentes hoy día para nuestro país y de escuchar, desde su experiencia, su mirada sobre las necesidades y temas concretos que Chile necesita abordar para retomar el crecimiento y mejorar la vida de todos los chilenos”.

Por su parte, Eduardo Frei Ruiz-Tagle emitió un comunicado oficial este martes en el que se refirió a la conversación. En el texto, señaló que “tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”.

Además, recalcó que “ha sido una valiosa instancia que me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen”.

El exmandatario hizo hincapié en la necesidad de unidad nacional, afirmando que “pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores, con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos”.

También subrayó la urgencia de que “nuestro país debe retomar rápidamente el crecimiento, generar buenos empleos y erradicar las organizaciones delictuales que se han tomado nuestros barrios y amenazan el futuro de nuestros niños”.

Frei recordó su extensa trayectoria al servicio del país, asegurando que: “He dedicado gran parte de mi vida a trabajar por Chile, por su progreso y su desarrollo con el objetivo que todos tengan mejores oportunidades y una vida digna y próspera junto a sus familias. Un desafío en el que avanzamos de manera sostenida durante casi 30 años”.